Marlow soll Spielplatz mit Pepp bekommen: So sieht das Konzept aus

Marlow

Auf dem verwaisten Spielplatz in der Kleinen Teichstraße in Marlow herrscht spätherbstliche Tristesse. Spielgeräte gibt es hier bereits seit Langem nicht mehr. Lediglich ein in die Jahre gekommener Basketballkorb und ein einsames Tor erinnern an bessere Zeiten. Alternative Angebote in der Nähe gibt es nicht. Doch das soll sich ändern, denn der Spielplatz soll revitalisiert und zu einem städtischen Begegnungsraum erweitert werden. Angeschoben hat dieses Projekt der „Verein Marlow 26 – die Vielfalt gestalten“. So lautet das Projekt, das die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Marlow in Zusammenarbeit mit der Stadt 2020 auf den Weg gebracht hat.

Einen Blick in die Zukunft konnten die Marlower Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter schon mal in ihrer jüngsten Sitzung werfen. Hier stellte der Rostocker Garten- und Landschaftsarchitekt Johannes Evert ein Konzept vor. Das wurde aus den Gestaltungsvorschlägen erarbeitet, die von Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt stammen. Um deren Ideen zusammenzutragen, hatte der Verein Marlow 26 im Sommer ein Beteiligungsprojekt gestartet. Dazu waren Kinder und Erwachsene in die Teichstraße eingeladen. Unterstützt wurde diese Aktion durch das Bundesprogramm Partnerschaft für Demokratie.

Generationsübergreifender Begegnungsraum

„Von den Vorschlägen haben wir versucht, so viel wie möglich eins zu eins umzusetzen“, erläuterte Johannes Evert den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern sowie den etwa 20 Bürgerinnen und Bürgern, die die Sitzung verfolgten. Obwohl noch manches Detail zu klären ist, steht eines bereits fest: Der neue Spielplatz soll generationsübergreifend für alle Altersgruppen etwas bieten, für kleine Kinder und Jugendliche ebenso wie für Erwachsene sowie für Menschen mit einem Handicap.

Das Konzept sieht unter anderem eine Skaterbahn und Flächen für Fußball und Basketball vor. In dem Spielbereich für Kinder bis sechs Jahre sind eine Fischerhütte mit Steg aus Robinienholz, Sandbagger und eine Schaukel vorgesehen. Viel Spaß verspricht auch in dem Bereich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre die Spielanlage, die zum Klettern einlädt. Auch sie soll aus Robinienholz bestehen. In einem weiteren Bereich des Spielplatzes ist eine Hangrutsche, eine Sitzgruppe mit Schachspiel und ein Rollstuhl-Bodentrampolin vorgesehen. Richtig interessant wird es sicher auch für alle diejenigen, die gern mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren, im Sport- und Fitnessbereich. Hier sind eine Liegestütz- und Kniebeugestation, eine Sit-up- und eine Calisthenics-Station geplant.

Platz für Sommerkino und Veranstaltungen

Eine andere Fläche ist für Picknick und Lagerfeuer vorgesehen. Hier sollen mehrere Sitzgruppen aufgestellt werden. Und auch dieser Vorschlag wurde ins Konzept aufgenommen: Für Sommerkino und Veranstaltungen, zum Beispiel für Theateraufführungen, sollen eine Bühne aus Holz gebaut und Sitzstufen im Hang geschaffen werden.

Das Konzept für den Spielplatz „Kleine Teichstraße“ in Marlow sieht mehrere Bereiche vor. Quelle: Dierk Evert. Garten- und Landschaftsarchitekt

Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer trat ein bisschen auf die Bremse und betonte in der Sitzung der Stadtvertreter, dass es noch nicht um eine unmittelbar bevorstehende Umsetzung dieses Vorhabens gehe, „sondern um einen Gestaltungsvorschlag, wie man die zur Verfügung stehende Fläche zukünftig effektiv nutzen kann“.

Zumal das Ganze seinen Preis hat. Mit allem Drum und Dran lande man nach jetzigem Stand unterm Strich bei einer Summe von rund 300 000 Euro, rechnete Evert vor. Um dieses ambitionierte Vorhaben umsetzen zu können, sei deshalb die Akquise von Fördermitteln zwingend notwendig, ergänzte die Stadtpräsidentin. Das kommende Jahr solle genutzt werden, „um zu recherchieren, welche Förderprogramme für den geplanten Spielplatz in der Kleinen Teichstraße eine effiziente Unterstützung bieten können.“

5000 Euro von der Sparkasse Vorpommern

Um bei den Kosten zu sparen, werde daran gedacht, Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren, die mit Hand anlegen, sagt Peter Michalik, Diakon in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Marlow. Und da denkt er unter anderem an Mitglieder des Vereins Marlow 26, die Handwerker sind oder mit einem Minibagger helfen können. Tätigkeitsfelder für dieses bürgerschaftliche Engagement gebe es jedenfalls einige, so machte Johannes Evert deutlich und nannte als Beispiele Erdarbeiten oder die Reinigung von befestigten Flächen.

Besonders erfreulich: Die Anschubfinanzierung ist schon einmal gesichert, denn der Verein Marlow 26 hat von der Sparkasse Vorpommern 5000 Euro erhalten. Geld, das aus dem PS-Lotterie-Sparen kommt. Den symbolischen Scheck hatte Felix Maybauer, Leiter der Sparkassen-Filiale Marlow, im Sommer an die Marlow-26-Mitglieder Ulf Leplow, Dr. Claudia Röwer und Peter Michalik übergeben.

Von Edwin Sternkiker