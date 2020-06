Marlow soll ein neues Wohngebiet in Toplage bekommen

Marlow/Schwerin

Marlow ist als Wohnstandort beliebt. Allerdings sind Baugrundstücke mittlerweile Mangelware. Damit die Stadt weiterhin wachsen und die dringend benötigten Baugrundstücke angeboten werden können, sollen am „Brunstorfer Weg – Auf der Wieck“ 30 bis 40 neue Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser erschlossen werden. Das sieht der Städtebauliche Vertrag vor, den Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU), seine 1. Stellvertreterin Ruth Bahlmann sowie die beiden Geschäftsführer der Landesgrunderwerb (LGE) Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Robert Erdmann und Volker Bruns, im Saal des Marlower Rathauses unterzeichnet haben.

Die LGE ist Träger der Erschließung und der anschließenden Vermarktung. Bereits in ihrer Sitzung im Februar hatten die Marlower Stadtvertreter einstimmig grünes Licht für die Unterzeichnung des Vertrages gegeben.

Gebaut werden soll auf einem vier Hektar großen Gelände

Norbert Schöler erinnerte daran, dass man etliche Jahre gebraucht habe, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Zum einen habe man Zeit gebraucht, um mit den verschiedenen Grundstückseigentümern Gespräche zu führen und sich zu einigen. „Wir sind jetzt fast am Ende der Verhandlungen und freuen uns, dass ein fast vier Hektar großes Gebiet mitten in der Stadt zur Verfügung stehe“, sagte der Marlower Bürgermeister bei der Vertragsunterzeichnung.

Überdies sei auch mit mehreren Erschließungsträgern verhandelt worden, doch die Ergebnisse entsprachen nicht dem, was sich die Kommune erhoffte. „Um so mehr freuen wir uns, dass wir mit der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH nun einen so verlässlichen Partner gefunden haben, um diese für unsere Grüne Stadt so wichtige Erschließung durchzuführen. Wir wissen von vielen bauwilligen Familien, die sich in unserer Stadt gerne im eigenen Heim dauerhaft niederlassen möchten. Die letzten verfügbaren Baugrundstücke in Marlow waren innerhalb kurzer Zeit verkauft.“

Volker Bruns. „Wir freuen uns auf diese reizvolle Aufgabe. Das Gelände ist für unsere Verhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern recht bewegt. In technischer und gestalterischer Hinsicht bietet das Areal damit einige Herausforderungen.“

Brachliegende innerstädtische Flächen werden genutzt

Robert Erdmann ergänzte, dass mit diesem Projekt der landesplanerischen Zielsetzung, der Innenstadtentwicklung den Vorrang zu geben, entsprochen werde. Denn hier gelinge es, vorhandene innerstädtische Reserven und teilweise brachliegende Flächen im Zentrum des Ortes für die Siedlungsentwicklung zu nutzen. Es solle also nicht vor den Toren der Stadt gebaut, sondern dieses Vorhaben als integriertes Stadtentwicklungsprojekt umgesetzt werden.

Die zentrale Lage des künftigen Wohngebietes ermögliche den zukünftigen Bewohnern kurze Wege zu den vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Stadt wie zur Kindertagesstätte, Schule oder zum Sportplatz, machen die beiden LGE-Geschäftsführer weiter deutlich.

Erschließung beginnt voraussichtlich Ende 2021

Die Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich Ende des Jahres 2021 beginnen. Zuvor sind die planerischen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu muss im ersten Schritt die Stadtvertretung den Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan fassen. Das soll in der ersten Sitzung nach der Sommerpause, die am 26. August stattfinden wird, geschehen, informiert der Marlower Verwaltungschef.

Auf die Frage von OZ zum Quadratmeterpreis erläuterten die beiden LGE-Geschäftsführer, dass zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nichts gesagt werden könne. Ziel sei es aber, das Gebiet so preisgünstig wie möglich zu erschließen. Auf jeden Fall solle das Quartier Aufenthaltsqualität haben. Und der LGE sei daran gelegen, eine ausgewogene Bebauung hinzubekommen. Dazu sei die Frage zu beantworten: Wie könne sich das, was Marlow ausmacht, im neuen Wohngebiet widerspiegeln. Da seien auch und vor allem Fragen der Maßstäblichkeit berührt, erläuterte Erdmann.

Von Edwin Sternkiker