Marlow

„Mancher sagt, das ist doch immer das Gleiche. Das stimmt. Aber solche Traditionen geben einem Ort auch eine gewisse Identität.“ Und deshalb sei es gut und richtig, dass auch zum 20. Mal in Marlow am Morgen des 1. Mais der Maibaum aufgestellt wurde, dass auch die Marlower Kita-Kinder einige Lieder vortrugen und die Völkshäger Danzgrupp traditionelle Tänze präsentierte. Mittlerweile eine „wirklich schöne Tradition“, sagte der Bürgermeister am Mittwoch. „Mit dem Maibaum holen wir den Frühling nach Marlow.“

Gleichzeitig nutzte Schöler die Gelegenheit, über einige aktuelle Entwicklungen zu informieren. So werde in den nächsten Tagen das neue Dorfbegegnungszentrum in Gresenhorst eingeweiht.

Nach dem kleinen Programm auf dem Marlower Marktplatz wurde im Rathaus zudem eine Ausstellung mit Bildern von Jürgen Lucka aus Glewitz eröffnet.

Und es gab eine Premiere zu feiern. Anlässlich der Deutschen Jugend-Meisterschaft im Goalball, die am 15. Juni in Marlow stattfindet, hat die Land-Bäckerei Kröger in Gresenhorst ein spezielles Grillbrot für den Rostocker Goalball-Club Hansa entwickelt, das zugunsten der Meisterschaft verkauft wird und am Mittwoch vorgestellt wurde.

Das Maibaum-Aufstellen hat nach aktuellen Erkenntnissen seinen Ursprung offenbar in germanischen Riten im 13. Jahrhundert. Der 1. Mai als Tag der Arbeit hat seinen Ursprung in den USA. Erstmals gingen 1882 Arbeiter beim Labor Day für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße.

Robert Niemeyer