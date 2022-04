Marlow unterstützt ukrainische Kriegsflüchtlinge mit Überbrückungshilfe

Marlow

Die Stadt Marlow stellt zur Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in der Stadt eine Überbrückungshilfe in Höhe von 50 000 Euro bereit. Das beschlossen die Stadtvertreter einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung. Hintergrund: Derzeit leben in Marlow 52 ukrainische Kriegsflüchtlinge: 18 Frauen sowie 34 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier Monaten und 17 Jahren. Sie sind in zwölf Wohnungen untergebracht.

Für die Abwicklung und Übernahme aller mit der Unterbringung von Flüchtlingen entstehenden Kosten sei dem Grunde nach der Landkreis zuständig, erläuterte Anja Gabriel, die zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Dies gelte unter anderem für die Erstausstattung an Wohnungen sowie die Übernahme von Miet- und sonstigen Betriebskosten. Allerdings sei der Landkreis aufgrund der Personalsituation „mit der Abwicklung all dieser Aufgaben überfordert“, so Anja Gabriel. „Das möchte ich ausdrücklich nicht im negativen Sinne verstanden wissen“, fügte sie noch hinzu.

Stadt tritt als Mieter auf

Aus diesem Grunde übernimmt die Stadt Marlow erst einmal all diese Kosten und rechnet sie dann später entsprechend aufbereitet mit dem Landkreis ab. Anja Gabriel: „Die ukrainischen Frauen, die diese Aufgaben eigentlich selber realisieren sollten, treten diese Mittel an die Stadt Marlow ab, so dass nach dieser Zwischenfinanzierung der Ausgleich auf dem Konto der Stadt Marlow erfolgt.“

Ähnlich soll es bei den Mietverhältnissen laufen. Auch hier fungiert die Stadt Marlow als „zwischengeschaltetes Bindeglied“. Das heißt konkret, dass sie bei den privaten Vermietern, die für Flüchtlinge Wohnraum zur Verfügung stellen, als Mieter auftritt und die Wohnungen dann an die ukrainischen Mütter untervermietet. Diesen erspart man dadurch das für Fremdsprachler sehr komplizierte bürokratische Prozedere und den Vermietern lange Bearbeitungszeiten durch die Ausländerbehörde.

15 Tonnen Hilfsgüter im Wert von rund 50 000 Euro

Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer nutzte die Stadtvertretersitzung, um das Engagement der zahlreichen Ehrenamtler, die in den vergangenen fünf Wochen an vielen Stellen angepackt haben, hervorzuheben. So hätten bei der Zusammenstellung des Hilfstransportes für die Ukraine die Frauen der Kleiderkammer täglich mitgeholfen. Zusammengekommen seien insgesamt rund 15 Tonnen Hilfsgüter in einem Wert von etwa 50 000 Euro, so die Stadtpräsidentin.

Sie nannte weiterhin die ehemaligen Lehrerinnen Sigrid Hensel und Ute Rösel, die den ukrainischen Frauen erste Deutschkenntnisse vermitteln. Viele Sachspenden habe man erhalten für die Einrichtung der Wohnungen, es gab weiterhin Unterstützung beim Aufbau der Möbel. Dabei hätten auch die Mitarbeiter des Stadtbauhofes nicht auf die Uhr geschaut, berichtete die Stadtpräsidentin weiter.

Registrierung kommt nur schleppend voran

Weiter konnte sie darüber informieren, dass die Grundschule Marlow Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, damit die Flüchtlingskinder weiter am ukrainischen Onlineunterricht teilnehmen können und durch eine Flüchtlingsmutter, die in der Ukraine Pädagogik studiert hat, bereits auch auf den deutschen Schulalltag vorbereitet werden. Ein Dankeschön richtete Claudia Röwer auch an die evangelische Schule Dettmannsdorf-Kölzow. Dort werden zurzeit acht ukrainische Kinder aus Marlow unterrichtet.

Eine offizielle Einschulung der ukrainischen Kinder an der Grundschule Marlow könne allerdings erst erfolgen, wenn die biometrische Registrierung erfolgt sei, so die Stadtpräsidentin. Auch eine Arbeitsaufnahme der ukrainischen Mütter sei frühestens nach der Registrierung möglich. In diesem Zusammenhang richtete sie kritische Worte in Richtung Bund und Land. Die seien auf die Registrierung von Flüchtlingen „ganz einfach schlecht vorbereitet gewesen“, sagte Claudia Röwer. Was Marlow betreffe, so seien erst sechs Flüchtlinge registriert. Und auch für diese Woche hätte man noch keine Termine genannt bekommen.

Von Edwin Sternkiker