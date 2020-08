Marlow

Angesichts der Corona-Krise korrigiert die Stadt Marlow mit ihrem Nachtragshaushalt ihre ursprüngliche Finanzplanung für dieses Jahr. In den vergangenen Jahren sei die Notwendigkeit der Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes durch die Verschiebung in verschiedenen Ausgabe- und Einnahmepositionen entstanden, ohne dass das Ergebnis sich wesentlich änderte, sagte Stadtpräsidenten Dr. Claudia Röwer.

Anders bei dem jetzigen Nachtragshaushalt. Er „wird gekennzeichnet durch eine erhebliche Reduzierung der zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer und auch einer Reduzierung der Einnahmen aus der Bereitstellung des Einkommenssteueranteils“, so erläuterte die Stadtpräsidentin weiter. Dies habe zur Folge, dass auch die Investitionsplanungen angepasst werden müssen, da „einige Vorhaben mit der derzeitigen Finanzsituation nicht darstellbar sind“, sagte Claudia Röwer weiter.

Anzeige

Gewerbesteuer ist Haupteinnahmequelle

Die Hälfte des Marlower Haushaltsaufkommens wird durch gemeindeeigene Steuern wie Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuern gesichert, wobei die Gewerbesteuer Haupteinnahmequelle ist. Ihr Anteil an den Steuereinnahmen der Kommune beträgt immerhin zwischen 80 und 85 Prozent.

Weitere OZ+ Artikel

Bei den Gewerbesteuern kommen in diesem Jahr rund 900 000 Euro weniger in die Stadtkasse, machte Kämmerin Ruth Bahlmann deutlich. Da viele Gewerbetreibende und Firmeninhaber erwarten, dass ihre Einkünfte im laufenden Jahr wegen der Corona-Krise geringer ausfallen werden, habe es etliche Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer beim Finanzamt gegeben, machte die Kämmerin weiter deutlich. Auch der städtische Anteil an der Einkommenssteuer muss nach unten korrigiert werden, nämlich um rund 100 000 Euro.

Auf Kreditaufnahme wird verzichtet

Klar sei schon heute, dass die Mindereinnahmen in diesem Jahr Auswirkungen auf die kommenden Jahre haben werden, erläuterte die Stadtkämmerin weiter. Wenn man unter diesen Bedingungen alle geplanten Investitionen umsetzen wollte, wäre man gezwungen, Kredite aufzunehmen. „Aber abgesehen davon, dass einer solchen Kreditaufnahme die Kommunalaufsicht des Landkreises zustimmen müsste, würde das unseren Haushalt durch Zinszahlungen und Tilgung entsprechend belasten“, sagte Ruth Bahlmann. Um das zu vermeiden, habe man entschieden, auf einige Investitionen zu verzichten.

Auf der Liste der gestrichenen Investitionen stehen viele kleinere Positionen, erläuterte Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU) in der Stadtvertretersitzung. Dazu gehören unter anderem 3000 Euro für Büroausstattungen. Um wesentlich mehr geht es beim Radweg zwischen Marlow und Dettmannsdorf-Kölzow. Schöler: „Es wäre schön gewesen, wenn wir ihn bauen hätten können. Zumal die Fördermittel für dieses 1,3-Millionen-Euro-Projekt bereits reserviert waren. Unser Eigenanteil lag bei 250 000 Euro. Diese Geld aufzubringen, ist aber nicht machbar, wenn wir für den Neubau der Kita Gresenhorst unseren Eigenanteil aufbringen wollen. Die Kindertagesstätte ist einfach wichtiger, deshalb haben wir den Radweg aus den Planungen erst einmal herausgenommen.“

Die Kosten für den Kita-Neubau werden auf 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro sind beantragt. Der Eigenanteil der Stadt beträgt rund eine Million Euro. Die Planungen sehen vor, im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten zu beginnen, 2022 sollen sie abgeschlossen sein.

Stadt greift auf finanzielle Reserven zurück

Dass auch in Zeiten der Corona-Krise ohne Aufnahme von Krediten investiert werden könne, sei unter anderem deshalb möglich, weil die Stadt durch die positiven Vorträge aus den Vorjahren noch über liquide Mittel verfüge, erläuterte Ruth Bahlmann.

In seinen Ausführungen in der Stadtvertretersitzung ging Schöler auch auf das Krähenberger Holz ein. Die Erschließung des neuen Wohngebietes ist abgeschlossen, die Gesamtkosten liegen bei insgesamt 445 000 Euro. 75 Prozent dieser Kosten bekommt die Stadt gefördert. Die sind aber bisher noch nicht überwiesen worden. „Wir schießen diese Summe aus dem Haushalt erst einmal in dieses Vorhaben rein und hoffen, die Fördermittel noch in diesem Jahr zu bekommen“, sagte der Marlower Verwaltungschef abschließend.

Von Edwin Sternkiker