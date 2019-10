Marlow will die Feuerwehr stärken

Marlow

In Marlow soll kräftig in die freiwillige Feuerwehr investiert werden. Das zumindest ist der Wunsch der Stadtvertreter. Am Dienstagabend hatte die Stadtvertretung die Verwaltung beauftragt, die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen sowie den Bau eines neuen Gerätehauses in Bartelshagen I zu prüfen.

„Das Gebäude ist langsam nicht mehr tragbar. Man hat ja auch eine Fürsorgepflicht für die Kameraden“, sagt Michael Rybicki, Wehrführer der Marlower Gemeindefeuerwehr. Quelle: Edwin Sternkiker

Die CDU-Fraktion der Stadtvertretung fordert einen Neubau für das in die Jahre gekommene Gerätehaus in dem Marlower Ortsteil. Der Standort sei trotz mehrfacher baulicher Sanierungsmaßnahmen nicht komplett von einer Durchfeuchtung zu befreien, heißt es in dem Antrag. „Das ist langsam nicht mehr tragbar. Man hat ja auch eine Fürsorgepflicht für die Kameraden“, sagt Michael Rybicki, Wehrführer der Marlower Gemeindefeuerwehr und CDU-Stadtvertreter. Die Wände des Gebäudes, direkt an einem Bach gelegen, seien feucht. Bei Starkregen läuft Wasser in die Fahrzeughalle. Zudem sei die notwendige Schwarz-Weiß-Trennung der Einsatzkleidung nicht gegeben.

Die Verwaltung ist nun beauftragt worden, einen Alternativ-Standort zu suchen. Diese Suche beginne jedoch erst. Michael Rybicki und seine Kameraden hätten bereits einen Ort im Auge. Dort müsste jedoch mit einem privaten Grundstückseigentümer verhandelt werden.

Eine weitere Aufgabe ist die Akquise von Fördermitteln. Rybicki schätzt die Kosten für den Bau auf etwa eine Million Euro. Bürgermeister Norbert Schöler, bzw. die Verwaltung, solle Gespräche mit dem Innenministerium aufnehmen, um Möglichkeiten einer Förderung abzuklopfen. Die genauen Kosten stünden jedoch erst nach der Planung des Baus fest.

Der Prozess steht somit am Anfang. „Ich denke, zwei bis drei Jahre müssen wir mit dem Gerätehaus noch durchhalten“, so Michael Rybicki.

Zwei neue Fahrzeuge für 300 000 Euro

Ähnlich sieht es mit der Beschaffung von zwei sogenannten TSF-W-Fahrzeugen (kurz für: Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) für die Feuerwehr aus. Diese sollen jeweils ein TSF-W in Bartelshagen I und ein TSF in Jahnkendorf ersetzen. „Beide Fahrzeuge sind über 20 Jahre alt. Die fangen langsam an zu rosten“, so Michael Rybicki. Die TSF-Ws sind mit einem 1000 Liter fassenden Wassertank unter anderem für den sogenannten Erstangriff bei Bränden ausgerüstet.

Mit Kosten von bis zu 300 000 Euro rechnen Feuerwehr und Verwaltung. Um Fördermittel für die Fahrzeuge zu bekommen, beteiligt sich die Stadt Marlow an einem sogenannten Interessenbekundungsverfahren. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat im Haushalt für 2020 zusätzlich 50 Millionen Euro für die Feuerwehren eingeplant. Dafür können die Kommunen Anträge stellen. Die Stadt Marlow kann dabei mit einer 70-prozentigen Förderung der Fahrzeuge rechnen. Etwa 210 000 Euro an Fördermitteln seien dann möglich. Die Verwaltung habe signalisiert, den notwendigen Eigenanteil in Höhe von rund 90 000 Euro ebenfalls in den Haushalt einzustellen, sobald die Zusage für die Fördermittel signalisiert wurde.

„Das ist eine einmalige Chance“, sagt Michael Rybicki. Da die Förderanträge wohl erst im kommenden Jahr gestellt bzw. bearbeitet werden können und zudem die Auftragsvergabe sowie der Zusammenbau der Fahrzeuge eine gewisse Zeit dauern, rechnet der Marlower Wehrführer damit, dass frühestens 2023 die neuen TSF-W anrollen werden.

Bedarfsplan so gut wie fertig

Beide Maßnahmen, sowohl der Neubau des Gerätehauses in Bartelshagen I sowie die Anschaffung der beiden Feuerwehrautos, stünden laut Rybicki außerdem im Einklang mit dem Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Marlow mit ihren 26 Ortsteilen. Der Plan steht kurz vor der Fertigstellung und soll in der nächsten Stadtvertretersitzung vorgestellt werden. Fest stehe aber bereits, dass alle vier Standorte der Gemeindewehr erhalten bleiben sollen.

Die Freiwillige Feuerwehr Marlow ist eingeteilt in zwei Einheiten. Zur Einheit I gehören die Standorte Marlow und Jahnkendorf, zur Einheit II die Standorte Bartelshagen I und Gresenhorst. „Aufgrund der Größe des Gemeindegebietes sind diese Standorte auch weiterhin notwendig“, so Michael Rybicki. Etwa 100 Mitglieder hat die Marlower Feuerwehr, davon knapp 70 in der Einsatzabteilung.

Das Innenministerium fordert von den Städten und Gemeinden landesweit einen Brandschutzbedarfsplan. Darin wird neben einer Gefahrenanalyse ermittelt, wie gut die Feuerwehren im Land ausgerüstet sind. Der Bedarfsplan dient dann auch als Argumentationsgrundlage für die Beantragung von Fördermitteln.

Von Robert Niemeyer