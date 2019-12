Marlow will im kommenden Jahr 1,6 Millionen Euro investieren

Marlow

Die Stadt Marlow geht mit einem ausgeglichenen Haushalt in das Jahr 2020. Einstimmig segneten ihn die Marlower Stadtvertreter in ihrer letzten Sitzung dieses Jahres ab. Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes beträgt 7,5 Millionen Euro, der Finanzhaushalt hat einen Umfang von 7,04 Millionen Euro. Der Haushalt sei nach „vorsichtigen kaufmännischen Prinzipien aufgebaut“, sagte Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer (Bauernverband) vor der Abstimmung. Und sie fügte hinzu: „Der Gestaltungsspielraum unseres Haushaltes hält sich in engen Grenzen. Etwa zwei Drittel aller Positionen sind durch Gesetze und Verordnungen objektiv festgeschrieben.“

Steuersätze bleiben im kommenden Jahr unverändert

Zwar hat die Kommune Spielräume bei der Gestaltung der Einnahmen, vor allem bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer. Allerdings wurde bereits in diesem Jahr im Zuge der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt eine weitere Steuererhöhung vorgenommen. Im kommenden Jahr sind keine Steuererhöhungen vorgesehen.

Damit nimmt die Stadt finanzielle Verluste in Kauf. Der Grund: Das Land hat die durchschnittlichen Hebesätze deutlich nach oben korrigiert. Mit diesen durchschnittlichen Hebesätzen wird eine fiktive Steuerkraft der Kommune ermittelt, die wiederum Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage ist. Und so kommt es, dass Marlow trotz eines gesunkenen Hebesatzes der Kreisumlage von 43,5 auf 41,7 Prozent effektiv 40 000 Euro mehr an den Landkreis Vorpommern-Rügen abführen müsse, machte die Stadtpräsidentin in der Sitzung deutlich. Unterm Strich sind es 2,1 Millionen Euro, die Marlow im kommenden Jahr an den Kreis als Umlage abführt.

Auch für die Berechnung der sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen werden nicht die tatsächlichen Steuersätze der jeweiligen Kommune angesetzt, sondern der Durchschnittswert aller kreisangehörigen Gemeinden des Landes. Liegen die Steuersätze unter diesem Durchschnitt, geht das Land von höheren Steuereinnahmen aus, als tatsächlich in die Kasse fließen. Entsprechend gibt es weniger finanzielle Unterstützung vom Land. Da Marlow jedoch auf Grund der guten wirtschaftlichen Situation keine Zuweisungen dieser Art erhalte, „tangiert uns dieses Problem derzeit nicht“, sagte die Stadtpräsidentin weiter. Seit 2018 erhalte Marlow keine Schlüsselzuweisungen mehr vom Land, informierte Stadtkämmererin Ruth Bahlmann auf OZ-Anfrage.

Zwei große Bauvorhaben sollen gestemmt werden

Rund 1,6 Millionen Euro sind im kommenden Jahr für Investitionen vorgesehen. Dickster Brocken dabei mit rund 700 000 Euro ist die Weiterführung der Arbeiten am Sportplatz. Mit denen wollte man bereits viel weiter sein, sagte Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU). Mit dem Baubetrieb habe man sich nun darauf geeinigt, dass nach dem Vegetationsbeginn im Frühjahr 2020 der Rollrasen verlegt werden soll, sodass dann nach einer Einwuchszeit von etwa sechs Wochen die Bespielbarkeit des Platzes zu allen Höhepunkten des nächsten Jahres gegeben sein wird und auch für die Durchführung des Schulsportes noch im laufenden Schuljahr die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, so der Marlower Verwaltungschef. Die Anlieferung des Rollrasens sei seitens des Baubetriebes mit dem Produzenten vertraglich vereinbart worden.

Zweiter Investitionsschwerpunkt in 2020 wird die Sanierung der Bad Sülzer Chaussee sein. Baubeginn dafür war am Dienstag. Für dieses Vorhaben sind rund 410 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Neben der Erneuerung der Straßendecke soll die Anbindung an die L 181 vergrößert und eine zweite Zufahrt zum Betriebsgelände der ScanHaus GmbH geschaffen werden. Auch an der Regenentwässerung soll gearbeitet werden.

Von Edwin Sternkiker