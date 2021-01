Marlow

„Marlow26 – die Vielfalt gestalten!“ So lautet der Name eines Projektes, das die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Marlow in Zusammenarbeit mit der Stadt ins Leben gerufen hat. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger, Kommune, Kirche, Vereine sowie die heimische Wirtschaft ortsteilübergreifend zu vernetzen. Da Marlow mit 140 Quadratkilometern Fläche eine der größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns ist, von denen gerade mal fünf Prozent besiedelt sind, kommt dem Internet dabei eine wichtige Rolle zu. Außerdem sollen die vielen bereits ehrenamtlich tätigen Akteure gezielt unterstützt sowie das Leben im Stadtgebiet noch attraktiver gestaltet werden.

Ein erstes Achtungszeichen wurde bereits mit der Aktion Vielfalt-Check gesetzt. Hintergrund: Vereine, Initiativen, Organisationen und Einrichtungen der Stadt Marlow und des Amtsbereiches Recknitz-Trebeltal waren aufgerufen worden, sich mit einem eigenen Beitrag auf der Website der Partnerschaft für Demokratie zu präsentieren. Die Macher von Marlow26 waren dabei und stellten nicht nur ihr Projekt vor, sondern animierten auch die Vereine in Marlow und den Ortsteilen, sich zu beteiligen. Das sei mit einem ziemlich großen Aufwand verbunden gewesen, habe sich aber gelohnt, da alle Vereine erreicht werden konnten, berichtet Peter Michalik, Gemeindediakon der evangelischen Kirchengemeinde Marlow. „Die Kommunikation lief super.“

30 Vereine beteiligten sich am „Vielfalt-Check“

Allein aus Marlow und den Ortsteilen beteiligten sich 30 Vereine an dieser Aktion, berichtet Stadtvertreter Ulf Leplow, der zu den Initiatoren von Marlow26 gehört. Von ihnen haben sich 19 mit einem Video vorgestellt. Zum Teil haben die Vereine die Filme selbst gedreht, zum Teil wurden sie dabei von den Marlow26-Initiatoren unterstützt.

Der „Vielfalt-Check“ wird über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ finanziert. Für die Teilnahme war ein Fragebogen auszufüllen, auf dem unter anderem formuliert werden sollte, was Demokratie und demokratische Prinzipien für die Teilnehmer bedeuten und was Vielfalt in ihren Augen eigentlich ausmacht. Zusätzlich konnten Fotos und Videos eingereicht werden. Erfolgreich beigesteuerte Textbeiträge nebst Fotos wurden mit 350 Euro, Videos mit zusätzlichen 150 Euro honoriert.

Setzen sich mit weiteren Initiatoren dafür ein, dass Marlow26 ein Erfolg wird: Ulf Leplow(l.), Peter Michalik und Norbert Schöler (r.). Quelle: Edwin Sternkiker

Mit dem „Vielfalt-Check“ habe man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, machte Marlows Bürgermeister Norbert Schöler deutlich. Zum einen bekamen die Vereine damit eine tolle Plattform, um sich zu präsentieren.

Zum anderen sei auch das Geld, das sie erhielten, eine große Hilfe. Denn schließlich mussten wegen Corona in diesem Jahr viele Veranstaltungen abgesagt werden. Dadurch brachen den Vereinen Einnahmen weg. Geld, das in der Vereinskasse fehle. Mit den Zuwendungen, die sie für die Beteiligung am „Vielfalt-Check“ erhalten haben, lasse sich da einiges ausgleichen.

Erfolgreich beim Bundeswettbewerb „startsocial“

Einen großen Impuls erhielt das Projekt Marlow26 dadurch, dass das Team beim bundesweiten Wettbewerb „startsocial“ erfolgreich war. Rund 300 Projekte hatten sich in diesem Jahr beworben. Marlow26 gehört zu den 100 Initiativen, die ein Beratungsstipendium gewannen. Noch bis Februar werden fünf Leute aus der „Kerntruppe“ von Marlow26 einmal wöchentlich von zwei erfahrenen Fach- und Führungskräften in dreistündigen Videokonferenzen beraten. Gestartet wurde das Coaching am 5. November.

Besonders froh sei man, dass man mit Professor Udo Onnen-Weber einen ausgewiesenen Experten in Sachen Mobilität im ländlichen Raum als Coach an der Seite habe, sagte Norbert Schöler. Prof. Onnen-Weber war 24 Jahre als Hochschullehrer und Forscher an der Hochschule Wismar tätig. 2008 hatte er das Kompetenzzentrum ländliche Mobilität gegründet. Seit 2016 ist er pensioniert. Von ihm erhofft sich das Team von Marlow26 unter anderem Unterstützung beim Thema Bürgerbus. Der soll ehrenamtlich betrieben werden und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ergänzen.

Auch digitaler Dorfplatz steht auf Ideenliste

Auch an die Einrichtung eines digitalen Dorfplatzes sei gedacht, erläutert Peter Michalik. Mit dessen Hilfe soll die Kommunikation der Einwohnerinnen und Einwohner miteinander verbessert und vereinfacht werden, so die Idee. Dieses Vorhaben befindet sich derzeit in der Planungsphase, die Idee wird in allen Ortsteilen vorgestellt werden. „Sowohl Bürgerbus als auch digitaler Dorfplatz sollen auf Dauer angelegt werden“, betont Michalik.

Ein Vorhaben wird bereits Anfang 2021 umgesetzt, nämlich die Herausgabe eines Wandkalenders. Mit dessen Hilfe können sich die Bürgerinnen und Bürger über die Veranstaltungstermine der Vereine informieren. Der Kalender kommt in einer Auflage von 600 Stück heraus und wird kostenlos verteilt.

Von Edwin Sternkiker