Marlower Grundschule startet Projekt gegen Gewalt

Mit einem Gastspiel des Berliner Präventionstheaters Eukitea wurden am Dienstag an der Grundschule Marlower Loris für die Klassenstufen 2 bis 4 die Blue-Antigewaltwochen gestartet. Blue ist ein Gewaltpräventionsprojekt, das aus mehreren Projektbestandteilen besteht und bis Ende November verschiedene präventive Angebote unterbreitet, erläutert Schulsozialarbeiterin Anja Zipp. Träger ist der Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten in Kooperation mit der Schulsozialarbeit. Gefördert wird es von der Partnerschaft für Demokratie Recknitz-Trebeltalgemeinden. Wichtig sei es für sie von Anfang gewesen, auch den Schulelternrat bei diesem Projekt mit ins Boot zu holen, sagte Anja Zipp weiter.

Blicke hinter „coole“ Fassade

Aufgeführt wurde in der Turnhalle das Theaterstück „Eigentlich wollte ich fliegen“. Es greift ein hochaktuelles Thema auf. Erzählt wird die Geschichte einer Erpressung auf dem Schulweg aus der Perspektive der Kinder. Und es geht um Kinder, denen zu Hause niemand zuhört. Auf der einen Seite der schulfaule Erpresser Robert, gespielt von Ludwig Drengk, auf der anderen Seite Thomas ( Christian Rodenberg). Das Verhältnis von Thomas und Robert ist zunächst von Angst und Gewalt geprägt.

Die szenenhaften Einblicke in das Leben der beiden Jungs ermöglichten es den Kindern, sich in die Ängste und Nöte der beiden Hauptfiguren hineinzuversetzen. Und sie konnten auch einen Blick hinter Roberts coole Fassade werfen, der sich nur als Gewalttäter stark fühlt, aber zu Hause und in der Schule nur Frust und Einsamkeit erlebt. Nach und nach können die beiden Jungen jedoch mit Hilfe des Publikums aus der Spirale von Angst und Gewalt herausfinden. Und am Ende freunden sie sich sogar an und entdecken, dass sie Gemeinsamkeiten haben, so ihre Begeisterung fürs Fliegen. Ende gut, alles gut. Zumindest in diesem Stück.

Kinder enthüllten Banner an ihrer Schule

Nach der Aufführung ging es für die Kinder erst einmal nach draußen. Dort wurde ein Banner mit der Aufschrift „Gewalt? Kann weg!“ enthüllt. Im anschließenden Kaffee-Meeting hatten die Akteure und Akteurinnen sowie Gäste die Gelegenheit zum Gespräch, dann folgte die theaterpädagogische Nachbereitung des Stückes.

Im September wird im Rahmen der Blue-Antigewaltwochen in der Grundschule die Ausstellung „Hier wohnt Familie Schäfer" gezeigt. In dieser Ausstellung geht es um das Thema häusliche Gewalt, erläutert Anja Zipp. Geplant sei weiterhin ein Elternabend zum Thema digitale Gewalt mit einer Präventionsberaterin der Polizei.

