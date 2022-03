Durch eine Hilfsaktion in Marlow (Vorpommern-Rügen) sind 15 Tonnen Sach- und Lebensmittelspenden zusammengekommen. Die Spendenbereitschaft sei überwältigend gewesen, so die Stadt. Nach einwöchiger Arbeit ist der Konvoi am Freitagmorgen, dem 11. März, in Richtung Ukraine aufgebrochen.