Marlower Loris entdecken die Welt

Marlow

„Es hat sich wieder gelohnt“, sagte Schulleiterin Dagmar Röder stolz, „Einige kamen als Fremde und gingen als Freund.“ Zum zweiten Mal hatten sich die Mädchen und Jungen der Grundschule Marlower Loris auf eine Entdeckungsreise um die Welt begeben. Hatten sich die Grundschüler im vergangenen Schuljahr noch auf eher künstlerische Weise mit verschiedenen Kulturen befasst, ging es dieses Mal etwas aktiver zur Sache. Tanzen, trommeln, kochen – in verschiedenen Workshops lernten die Schüler bis dahin fremde Länder kennen. Beim Tag der offenen Tür der Schule am Sonnabend präsentierten sie, was sie gelernt haben.

In der Schulküche bereiteten die Kinder chilenische Empanadas zu. Quelle: Robert Niemeyer

„Weltanschaulich. Weltbewegend.“ lautet der Titel des Projektes, das durch die Initiative „Partnerschaft für Demokratie“ der Recknitztalgemeinden gefördert wurde. Der Schulverein und viele Eltern halfen dabei. „Jeder hat ein wenig seine Kontakte spielen lassen“, sagte Schulsozialarbeiterin Anja Zipp. Dadurch war es gelungen, verschiedene Referenten zu engagieren, die die Workshops am eigentlichen Projekttag Mitte September anleiteten. Unter dem Motto „Natives Walk“ stellten dann Menschen aus verschiedenen Ländern ihre Heimat vor.

So wie Yuko Ishikawa-Könies. Die Tänzerin, die in Rostock lebt, brachte den Mädchen und Jungen ihr Heimatland Japan näher. „Es ist sehr wichtig, Kindern andere Kulturen vorzustellen. Kinder haben keine Vorurteile. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein“, sagte Ishikawa-Könies, die mit den Grundschülern auch traditionelle Tänze einstudierte. „Die Kinder sind motiviert und haben Spaß.“

Eine Hula-Hoop-Choreografie lernten die Kinder bei der Rostocker Künstlerin Solana. Quelle: Robert Niemeyer

„Es ist wichtig, Kinder zu Weltoffenheit zu erziehen, sie neugierig auf die Welt zu machen“, sagte Dorit Meyer, Koordinatorin für die volle Halbtagsgrundschule. Gerade Schulen im ländlichen Bereich würden von solchen Projekten profitieren, da die Kinder im Alltag seltener in Kontakt mit fremden Kulturen kommen als in größeren Städten. „Kinder sind vorurteilsfrei und neugierig. Und die Begeisterung für das Projekt zeigt, sie sind interessiert an fremden Kulturen“, sagt Anja Zipp.

105 Mädchen und Jungen besuchen in diesem Schuljahr die Marlower Grundschule. Um angesichts der freien Schulwahl attraktiv zu bleiben, sei ein breites Spektrum an Angeboten wichtig, so Dorit Meyer. Umso dankbarer seien die Lehrer für die Unterstützung bei besonderen Projekten wie diesem.

Demokratie leben Seit 2016 beteiligen sich die Stadt Marlow und das Amt Recknitz-Trebeltal mit der „Partnerschaft für Demokratie“ am Bundesprogramm „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums. Unterstützt werden Initiativen, Vereine und Bürger, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einsetzen. So werden Projekte zur Radikalisierungsprävention und Demokratie­förderung mit kommunalen wie auch mit regionalen und überregionalen Schwerpunkten gefördert. Das Programm startete im Januar 2015. Die Fördersumme für das Jahr 2019 beträgt insgesamt 115,5 Millionen Euro.

In den nächsten Wochen und Monaten geht es dann musikalisch weiter. Bekanntlich ist die Marlower Grundschule in diesem Jahr Partnerschule der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. In Kooperation mit dem Landes-Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nimmt die Grundschule am Education-Programm der Konzertreihe teil. Die Grundschüler erhalten die Möglichkeit, Workshops und Kurzkonzerte zu besuchen sowie Gespräche mit Festspielmusikern in der Schule zu führen.

Am Dienstag besuchen beispielsweise Profimusiker Marlow und stellen den Kindern ihre Instrumente vor. Im Hintergrund laufen derweil bereits die Planungen für ein Konzert, dass die Schule in Eigenregie organisiert. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt Dagmar Röder. Möglich sei eine Kooperation mit dem Marlower Vogelpark, wo das Konzert stattfinden könnte. Kinder der Schule sollen dann gemeinsam mit Profis auf der Bühne stehen.

Von Robert Niemeyer