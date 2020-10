Marlow

Bei der Marlower Möbel GmbH brummt die Produktion. „Die Auftragsbücher sind bis ins kommende Jahr hinein gut gefüllt. Wir haben stramm zu tun“, freut sich Geschäftsführer Mirko Ohm. Seit 2004 leitet er das Unternehmen, in dem derzeit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind. Da man bis zum „Anschlag“ arbeite, würde man gern sechs bis zehn Mitarbeiter in der Produktion zusätzlich einstellen. Wer Interesse habe, könne sich jederzeit im Betrieb melden, so Ohm.

Der familiengeführte Betrieb fertigt seit mehr als 60 Jahren hochwertige Möbel aus Holz. Die Ursprünge liegen im Jahr 1956. Damals gründete sich in der Brunstorfer Straße eine Produktionsgenossenschaft des Tischlerhandwerks. Aus dieser Produktionsgenossenschaft ging dann die Marlower Möbel GmbH hervor, die Manfred Ohm, der Vater von Mirko Ohm, 1990 gründete.

Ende Mai sind wieder Aufträge reingekommen

Kerngeschäft des Unternehmens, das im Gewerbegebiet am Funkturm produziert, ist der Entwurf und die Anfertigung von Möbeln und Raumausstattung für Schulen und Kindertageseinrichtungen. Außerdem stellt die Marlower Möbel GmbH unter der Eigenmarke „naturlicht“ Einzelstücke und millimetergenaue Maßanfertigungen für Privatkunden her. Dafür werden ausschließlich heimische Hölzer mit natürlichen Oberflächenbehandlungen verwendet.

Es habe immer wieder auch richtig schwere Jahre gegeben, erzählt Mirko Ohm. Zum Beispiel 2002/2003. Da habe die öffentliche Hand die Ausgaben für Kitas und Schulen drastisch zurückgefahren. Da es deutlich weniger Aufträge gab, musste die Mitarbeiterzahl damals auf 42 reduziert werden. Auch die Auswirkungen der Bankenkrise 2008 habe man zu spüren bekommen.

Und dann Corona im Frühjahr dieses Jahres: „Schlagartig hatten wir keine Aufträge mehr, nachdem Schulen und Kitas während des Lockdowns geschlossen worden waren. Wir hatten plötzlich keine Ansprechpartner mehr. Telefon, E-Mail, alles tot. Es war verrückt, aber ich habe mich selbst in der Firma angerufen, um zu sehen, ob nicht vielleicht doch nur die Telefonanlage kaputt ist“, erinnert sich Ohm. „Im April und Mai mussten wir dann teilweise auf Kurzarbeit umstellen. Ende Mai sind wieder Aufträge reingekommen – und zwar so viele, dass wir uns mit Volldampf aus der Kurzarbeit verabschieden konnten“.

In fast ganz Deutschland werden Kunden beliefert

Das Unternehmen liefert im Direktvertrieb mit eigenen Lkw an Kunden in fast ganz Deutschland. „In Mecklenburg-Vorpommern sind wir leider nicht so präsent, wie wir es gern sein würden, vor allem im Schulmöbelbereich ist noch Luft nach oben. Aber da sind wir dabei, das zu ändern“, sagt Ohm.

Mirko Ohm ist seit 2004 Geschäftsführer der Marlower Möbel GmbH. Quelle: Edwin Sternkiker

Bei den Kindertageseinrichtungen laufe es bereits gut. So habe man zum Beispiel in Rostock und Greifswald jeweils eine Kindertagesstätte komplett mit Möbeln ausgestattet. Im Moment sei man dabei, mehrere Rostocker Schulen auszustatten. „Es ist für uns natürlich sehr schön, Aufträge vor der eigenen Haustür abarbeiten zu können.“ Auch im benachbarten Brandenburg ist das Marlower Unternehmen gut unterwegs. Vor Kurzem wurden in Prenzlau, Schwedt und Angermünde Schulen mit Tischen und Stühlen ausgestattet.

In den vergangenen Jahren hat die Marlower Möbel GmbH auch Möbel nach Vietnam, Dubai, Abu Dhabi, die USA und Angola geliefert. „Aber das sind eher Ausnahmen, unser Hauptgeschäft haben wir in Deutschland“, so Mirko Ohm.

Von Anfang an wird im Betrieb ausgebildet

Großen Wert legt das Unternehmen schon immer auf die Ausbildung. „Aktuell haben wir vier Azubis“, berichtet der Geschäftsführer. Allerdings werde es immer schwieriger, Auszubildende zu finden, die die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Eine weitere Herausforderung ist, die jungen Leute nach der Ausbildung im Unternehmen zu halten. Aber manchmal würden auch Leute, die man ausgebildet habe, nach vier, fünf Jahren, wenn sie sich woanders den Wind um die Ohren haben wehen lassen, wieder in den Betrieb zurückkommen.

Auch fürs kommende Ausbildungsjahr werden wieder Bewerber gesucht. Voraussetzung sind Mittlere Reife oder gute Berufsreife. Die praktische Ausbildung zum Möbeltischler und zur Möbeltischlerin erfolgt in der eigenen Lehrwerkstatt. Die Lehrlinge werden mit Berufskleidung ausgestattet und arbeiten mit computergesteuerten Holzbearbeitungsmaschinen. Der Betrieb übernimmt die Fahrtkosten zur Berufsschule nach Wolgast und zu Lehrgängen nach Rostock. „Und wenn es darum geht, eine Unterkunft zu finden, so versuchen wir auch, dabei zu helfen“, sagt Mirko Ohm abschließend.

