Marlow/Bad Sülze

Auch in der zweiten Woche der Winterferien geht es kommunalpolitisch eher ruhig in der Region Ribnitz-Damgarten zu. Allerdings nicht überall. Ein paar Termine gibt es dennoch. Hier ist unsere Übersicht über die öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in dieser Woche.

Amt Recknitz-Trebeltal

Die Mitglieder der Marlower Stadtvertretung kommen am Mittwoch, 16. Februar, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Sie findet in der Aula der Grundschule statt und wird um 19 Uhr eröffnet. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters und eine Einwohnerfragstunde sowie die Verabschiedung von ehemaligen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. Die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden sich dann mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 befassen. Außerdem liegt ihnen die Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vor.

In der Sitzung steht weiterhin eine Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung der Bürgermeisters über die Annahme oder Vermittlung von Spenden an. Weiterhin stehen der Bebauungsplan „Wohngebiet Eichenallee“ im Ortsteil Dänschenburg, der Bebauungsplan Sondergebiet „Solarpark Tressentin (Süd), die Erneuerung der Uferbefestigung am Anglerhafen, der Erweiterungsbau der Kita Gresenhorst sowie der Medienentwicklungsplan für die Grundschule Marlower Loris auf der Tagesordnung.

In Bad Sülze tagt am Donnerstag, 17. Februar, der Tourismus- und Kulturausschusses. Die öffentliche Beratung wird um 18 Uhr im Sitzungssaal 1 des Bad Sülzer Rathauses (Am Markt 1) eröffnet. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Weiterarbeit an der „Entwicklung einer Handlungsstrategie zur touristischen Entwicklung der Stadt Bad Sülze“ (Tourismuskonzept). Da geht es um die Themen Wanderwegenetz sowie die Beschilderung und Informationen (Wegweiser, Infotafeln an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten, Werbung für die Stadt, Veranstaltungsinformationen) und das Denkmal Krähenberg. Weiterhin soll es Informationen zum Thema „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ geben.

Von Edwin Sternkiker