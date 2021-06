Marlower Verein bringt Hilfstransport nach Belarus auf den Weg

Marlow

Mit kalten Getränken, Pausen im Schatten sowie einem gewissen Sarkasmus trotzten am vergangenen Wochenende etwa 30 Mitglieder und Freunde des Marlower Vereins „Ferien für die Kinder von Tschernobyl“ der Gluthitze und beluden unter sengenden Sonnenstrahlen einen Sattelauflieger mit dringend benötigten Hilfsgütern für ein Altenheim, zwei Schulen sowie bedürftige Familien in einer strahlenbelasteten Region Belorusslands.

Als Helfer eingefunden hatten sich auch Mitglieder des Rostocker Goalballklubs Hansa sowie des Quad-Klubs um Mirko Ohm, den Geschäftsführer der Marlower Möbel GmbH. Seit vielen Jahren stellt dieser dem Verein kostenlos eine Baracke und Container als Lagermöglichkeiten zur Verfügung.

Hilfsgüter sollen Bedürftige erreichen

Nachdem nun endgültig klar ist, dass wegen der Corona-Pandemie im zweiten Jahr in Folge keine belorussischen Grundschulkinder aus den besonders verstrahlten Gebieten nach Deutschland reisen dürfen, sollen wenigstens die im Laufe eines Jahres eingesammelten Hilfsgüter ihre Adressaten erreichen. „Wir wollen den Kontakt unbedingt aufrecht erhalten“, erklärte Vereinsvorsitzende Sabine Druckrey. „Vor allem die hilflosen Alten bekommen sonst überhaupt keine Unterstützung.“

Der Lkw einer deutsch-belorussischen Spedition war nach einer langen Ferntour bereits am Freitagvormittag in Marlow eingetroffen und anschließend sofort in der Baltic Distillery in Dettmannsdorf gewogen worden, um das Leergewicht zu ermitteln. Fahrer Alexej Potapow durfte die Sanitäreinrichtungen der Marlower Möbel GmbH nutzen und wurde durch Familie Druckrey beköstigt. Nach einer langen Fahrt von Kasachstan nach Luxemburg steht nun seine Heimreise mit der Marlower Fracht auf dem Tourenplan. Der Kraftfahrer zeigte sich optimistisch, komplikationslos die polnisch-belorussische Grenze passieren zu können. „Ich treffe dort am Dienstag ein. An diesem Wochentag ist immer wenig los, deshalb müsste es schnell gehen.“

Frachtstücke exakt erfasst

Damit es keinen Ärger mit dem Zoll gibt, erfasste ein eingespieltes Team alle der sorgfältig verpackten und gewissenhaft beschrifteten Frachtstücke in einer Liste. Darunter auch wieder aufgearbeitete Pflegebetten, Rollatoren, Rollstühle sowie Pflegebedarf für das Altenheim im Dorf Buinowitchy. Unterrichtsmaterialien für die beiden Schulen in Gluschkowitchy und Peschanka, aus denen in normalen Zeiten insgesamt 24 Acht- bis Zwölfjährige einen vierwöchigen Erholungsaufenthalt in Marlow verbringen, fanden ebenfalls ihren Platz auf der immer kleiner werdenden Ladefläche.

Weitere Pakete mit Bekleidung – vor allem für Kinder, Spielsachen und Schulbedarf gehen an die örtlichen Sozialvereine, die sie an sozial bedürftige bzw. kinderreiche Familien weiterleiten. Dabei werden durch den Marlower Verein mitunter auch spezielle Wünsche berücksichtigt.

Große Spendenbereitschaft

„Unser Lager ist dank der großen Spendenbereitschaft aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland, wieder übervoll“, berichtete Sabine Druckrey. Aus diesem Grund werde der Verein im kommenden Herbst – so wie schon im Vorjahr – einen weiteren Lkw auf die Reise schicken.

Dieses Mal sind es 10,3 Tonnen Fracht, wie nach dreistündiger Beladung das Nachwiegen in Dettmannsdorf ergab. Auf die Reise einer Vereinsdelegation nach Belorussland, um vor Ort die Verteilung der Güter vorzunehmen, muss erneut verzichtet werden, doch die Vereinsvorsitzende und ihre Mitstreiter zählen dabei voll und ganz auf ihre zuverlässigen Partner vor Ort.

Erfahrungen des Marlower Vereins deutschlandweit gefragt

Die langjährigen Erfahrungen des Marlower Tschernobylvereins sind auch deutschlandweit gefragt. So ist ein reger Austausch mit anderen deutschen Vereinen der Tschernobylhilfe im Gange. Während der Umfang der Aktivitäten eines Kölner Vereins den der Marlower sogar noch übersteigt, will ein neu gegründeter Verein aus Caputh seine Tätigkeit erst aufnehmen und interessiert sich für den Erfahrungsvorlauf der anderen.

Im Mittelpunkt des Interesses aller Beteiligten stünden jedoch die gegenwärtigen Schwierigkeiten, den Bedürftigsten in den Zielregionen überhaupt Hilfe zukommen zu lassen, so Sabine Druckrey.

Von Volker Stephan