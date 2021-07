Martensdorf

Zwei Betrunkene haben am Donnerstagabend die Polizisten aus Barth beschäftigt. Eine Beamtin ist dabei leicht verletzt worden. Die beiden Männer hielten sich auf dem Tankstellengelände in Martensdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf und tranken Alkohol und vermutlich wollten sie dann mit dem Auto weiterfahren. Beide Männer hatten einen Atemalkoholwert von circa 2,4 Promille.

Ein 34-Jähriger hat sich trotz der Verwarnung der Polizisten ans Steuer seines Audis gesetzt und wollte losfahren. Eine Beamtin hinderte ihn daran und nahm ihm die Autoschlüssel weg. Daraufhin wurde der 20-Jährige aggressiv und begann die Polizisten zu beleidigen. Als er darüber hinaus versuchte, einen Polizeibeamten körperlich anzugreifen, wurde er zu Boden gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen.

Betrunkener verletzt Polizistin am Arm

Auf der Fahrt zur Polizeidienststelle trat der 20-Jährige nach den Beamten und verletzte dabei eine 24-jährige Beamtin leicht am Arm. In Stralsund entnahm ein Arzt dem Betrunkenen eine Blutprobe. Anschließend wurde er zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Während der Anzeigenaufnahme in Martensdorf teilte ein Zeuge den Polizisten mit, dass er sah, wie der 34-Jährige das Tankstellengelände zuvor mit einem Audi befuhr. Aufgrund der Alkoholisierung und der Tatsache, dass er einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum einräumte, mussten auch dem 34-Jährigen durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen werden. Er reagierte darauf ebenfalls aggressiv. Außerdem bedrohte er sie. Erst nach den Blutprobenentnahmen beruhigte der Mann sich. Gegen ihn wird nun ebenfalls wegen diverser Delikte ermittelt.

Von OZ