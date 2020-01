Bei der Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales am Montagabend in Barth (Vorpommern-Rügen) zeigten sich viele Eltern besorgt. Eine Mutter berichtet davon, dass 20 Prozent der Stunden ihres Sohnes am Schulzentrum seit August 2019 ausgefallen seien. Die Stadt will das Gespräch mit dem Bildungsministerium suchen.