Mauerbau 1961: Wie ein Barther Arzt seine Wohnung und Münzsammlung verlor

Ahrenshoop/Barth

Im Jahr 1960 flüchteten fast 200 000 Menschen in den Westen, allein im Juli 1961 waren es mehr als 30 000. Die DDR drohte auszubluten. Mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 sollte diese massenhafte Fluchtbewegung gestoppt werden.

Der Mauerbau hatte für Tausende Familien gravierende Folgen, auch für die von Michael Marder, der in Ahrenshoop lebt. Als Rentner praktizierte Dr. Otto Lantow, der Lebensgefährte seiner Mutter und sein Vater, als Urlaubsvertretung in verschiedenen Frauenarztpraxen in Westdeutschland. Sein Notizbuch von 1960/61 dokumentiert das. Zuletzt arbeitete er etwa acht Wochen in einer Privatklinik in Worms als Frauenarzt. Sein Visum im DDR-Reisepass wies eine Gültigkeit vom 16. Juni bis zum 31. Dezember 1961 aus und sein letzter Vertrag in Westdeutschland endete ebenfalls im Dezember 1961. Was in seiner Heimat in diesem Jahr 1961 passierte, erreichte ihn zunächst wahrscheinlich nur unterschwellig.

Ein Brandbrief an den Bruder

Doch das sollte sich ändern: Am 14. Dezember 1961 schrieb seine Schwester Anneliese Wilgosch aus Schwerin einen „Brandbrief“ an ihren Bruder, in dem sie ihn über ein Schreiben der evangelischen Kirchengemeinde in Barth vom 12. Dezember 1961, der Vermieterin seiner Wohnung im Barther Kloster, informierte. Diese teilte ihr mit, dass seine Wohnung vor vier Tagen versiegelt worden wäre, nachdem zwei Volkspolizisten, der Bürgermeister, der Parteisekretär sowie der Leiter des Wohnungsamtes der Stadt Barth die Wohnung aufgebrochen und besichtigt hätten.

Michael Marder: „Das soll alles geschehen sein, weil angeblich die Gültigkeit seines Reisepasses seit Langem abgelaufen sei und somit der Verdacht der Republikflucht bestehe.“ Anneliese Wilgosch als Schwester wurde von der Kirchengemeinde gebeten nach Barth zu kommen, um die Wohnung zu sichern. Aber laut Dr. Lantows Reisepass, der sich bis heute im Besitz von Michael Marder befindet, war er am 17. Juni 1961 aus der DDR ausgereist und am 23. Dezember 1961 wieder eingereist.

Wohnung wenige Tage nach der Räumung weitervermietet

Da man in diesen bewegten Tagen, in denen so viele Menschen die DDR in Richtung Westen verließen, offenbar nicht mehr mit der Rückkehr des Arztes aus Westdeutschland gerechnet hatte, wurde die Wohnung umgehend durch die Stadt geräumt und das Mobiliar sowie das Inventar in das Barther Schützenhaus gebracht. Bereits am 20. Dezember 1961 (!) war die Wohnung vom Wohnungsamt der Stadt Barth weitervermietet worden.

Das Schützenhaus in Barth indes wurde im Laufe der Zeit geplündert. Viele antike Möbel und Wertgegenstände, die aus der Kaufmannsfamilie des Arztes stammten, darunter eine Münzsammlung und Schmuck, verschwanden für immer. Dr. Lantow war, als er aus der BRD zurückkam, wohnungslos und kam vorläufig bei der Mutter von Michael Marder in Rostock in der engen Wohnung in der Doberaner Straße 64 unter.

Die Stadt Barth auf Schadenersatz verklagt

Mit Hilfe des Rostocker Rechtsanwaltes Dr. jur. Steinmüller verklagte er daraufhin die Stadt Barth auf Schadensersatz. Und gewann den Prozess. Michael Marder: „Zusammen mit meiner Mutter schrieben sie dann aus der Erinnerung seitenlange Listen der gestohlenen Gegenstände, die dann auch teilweise finanziell ersetzt wurden. In eher lustiger Erinnerung blieb mir unter anderem die Erwähnung eines großen Steintopfes mit schon vergorenem Bienenhonig, der natürlich auch verschwunden war. Dieser gesamte Vorgang war ein Politikum und den staatlichen Organen äußerst peinlich. Seinem Antrag auf Zuweisung von neuem Wohnraum, diesmal aber in Rostock, konnte jedoch erst 1963/64 entsprochen werden. Er bekam eine moderne Einraumwohnung mit Fernheizung, Einbauküche, Dusche und Balkon im gerade neu errichteten Hochhaus in der Ziolkowski-Straße 9, die er aber meiner Mutter überließ. Er bezog stattdessen ihre etwas größere Wohnung in der Doberaner Straße 64. Dort blieb er bis zu seinem Tod im Februar 1969.“

Und wie schaut er heute, nach so vielen Jahren, auf die Ereignisse von damals? Michael Marder: „Für meinen Vater war es nie eine Option gewesen, in Westdeutschland zu bleiben, da er meine Mutter und mich nicht verlassen wollte. Außerdem besaß er mehrere Mietshäuser in Rostock, Schwerin und Güstrow, die er nie aufgegeben hätte.“

Und er fügt noch abschließend hinzu: „Der Staat DDR hatte für meinen Vater und meine Mutter durch diese Willkürmaßnahme aber endgültig seine Glaubwürdigkeit verloren.“

Von Edwin Sternkiker