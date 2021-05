Zingst

Es sollte etwas Großes werden, es sollte ein Ereignis werden, das vor allem jüngere Menschen nach Zingst lockt: die großen Sommerkonzerte. Der Auftakt der Reihe im Jahr 2019 mit dem deutschen DJ-Duo „Gestört aber Geil“ war furios. Dem Auftritt, damals noch im Hafen des Seeheilbades, sollten im Folgejahr Konzerte mit den deutschen Künstlern Lea und Max Giesinger folgen.

Und weil die Macher der neuen Reihe ganz klar auf Wachstum gesetzt und dabei mit jüngeren Menschen auch eine zusätzliche Besucherklientel im Blick hatten, sollten diese Konzerte auf einer Bühne auf der Festwiese stattfinden. Da ist einfach mehr Platz für die erhofften Tausende Musikliebhaber.

Ausfälle schon im Jahr 2020

Doch das Coronavirus machte dem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung: Die beiden Konzerte im Jahr 2020 wurden abgesagt, sollten in diesem Jahr über die Bühne gehen. Doch die andauernden Einschränkungen zum Schutz gegen eine Verbreitung des Virus haben die Organisatoren gezwungen, erst das Konzert mit der Liedermacherin Lea ins nächste Jahr zu verschieben. Jetzt hat es auch Max Giesinger getroffen, dessen Gastspiel in Zingst nun am 9. August 2022 stattfinden soll.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neuer Termin für den Auftritt von Lea ist der 5. August 2022. Dann wird die Sängerin, die mit Hits wie „Leiser“, „Immer wenn wir uns sehn“ oder „110“ längst zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlerinnen gehört, ihr „Treppenhaus“-Open-Air-Konzert ab 19 Uhr auf der Zingster Festwiese zelebrieren.

Großveranstaltungen sind gewollt

Dabei waren die Verantwortlichen in der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst so optimistisch, dass die Konzerte wenigstens in diesem Jahr stattfinden könnten. „Wir wollten das Großformat“, sagt Sprecherin Simone Marks, „um ebenso bei jüngeren Leuten wie auch anderen Musikliebhabern zu punkten.“

Angesichts der Corona-Pandemie sind solche Großveranstaltungen jedoch zurzeit nicht planbar, bedauert Simone Marks. Schon nach den Konzertabsagen im vergangenen Jahr schwenkten die Veranstaltungsorganisatoren um und setzten auf kleinere Veranstaltungen, bei denen Abstandsregeln auch tatsächlich einzuhalten sind. So stießen die Picknick-Konzerte im Martha-Müller-Grählert-Park auf durchweg gute Resonanz, versichert die Sprecherin der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst.

Chance für regionale Künstler

Im zurückliegenden Jahr war es häufig die in der Zingster Musikwelt allgegenwärtige Saxophonistin Tina Tandler, die unter freiem Himmel für Unterhaltung sorgte. In diesem Jahr „gucken wir auch auf andere regionale Künstler“, sagt Simone Marks. Dadurch soll den Besuchern der Open-Air-Konzerte im Park noch mehr Abwechslung geboten werden. Gleichzeitig seien diese Konzerte eine Unterstützung für die Künstler, die während der Pandemie nicht mehr auftreten konnten.

Das große Sommerkonzert mit Max Giesinger wird ins nächste Jahr verschoben. Quelle: Kur- und Tourismus GmbH Zingst

Gleichwohl halten die Organisatoren an den Großveranstaltungen fest. Schließlich seien es echte Stars, die in Zingst auftreten wollen. Das ist laut Simone Marks auch eine gewisse Auszeichnung für das Seeheilbad. „Geduld scheint wohl eine der wesentlichen Lernaufgaben von Corona zu sein. Nehmen wir sie ein weiteres Mal an – wir sehen uns im Sommer 2022“ – so wird Max Giesinger in der Mitteilung zur Konzertverschiebung zitiert. Vor einigen Wochen startete der Sänger mit dem Lied „Irgendwann ist jetzt“ den Countdown zu seinem neuen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Karten bleiben gültig

Überhaupt scheint der Musiker das Wasser zu lieben, wie ein Blick in den derzeitigen Tourneeplan zeigt. Außer in Zingst sind Gastspiele auf der Nordseeinsel Borkum vorgesehen, aber auch Konzerte in Eckernförde oder in Meersburg am Bodensee.

Bereits gekaufte Karten behalten für die Konzerte von Lea am 5. August 2022 und Max Giesinger am 9. August 2022 ihre Gültigkeit. Wenn die Ticktes zurückgegeben werden sollen, muss das per E-Mail an das Vorverkaufssystem Reservix erfolgen. Es sind laut Simone Marks aber auch noch Karten vorhanden. Die können ab sofort auf der Internetseite www.zingst.de und bei allen gängigen Vorverkaufsstellen erworben werden.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter