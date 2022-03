Mecklenburger Liedermacher Ingo Barz veröffentlicht 16. CD – ist es seine letzte?

Lühburg/Rostock

Ingo Barz lässt auf seiner CD einen mittelalterlichen Sänger auftreten: „Die Königin und der Troubadour“ ist der Titel des Einstiegssongs. „Ich singe euch davon, was wir alle brauchen, was viele von uns suchen, was nur wenige von uns finden“, lässt Ingo Barz ihn sagen. Geheimnisvoll, aber auch hoffnungsvoll startet diese neue Liederreise.

Natürlich sagt der Musiker auf diese Weise viel über sich. „Hoffnungsvoll daneben“ heißt die CD, auch das ist ein Hinweis auf die Verortung des Künstlers in der Gesellschaft. Der Künstler Barz ist zunächst ein Beobachter, der seine Erkenntnisse in Liedern lyrisch verpackt. Dabei formt er sie zu klugen und poetischen Zeilen. „Wer immer nur seine Fäuste ballt, den nimmt niemand bei der Hand“, heißt es in dem Lied „Kleines Angebot“. Doch Ingo Barz streckt immer die Hand aus: „Öffnen wir die Seelen, haben wir den Mut, machen wir den Himmel weit und tun einander gut.“

Ribnitzer ließ sich von Crosby und The Byrds beeinflussen

Der 1951 in Ribnitz – und nicht in Damgarten – geborene Musiker fand zu DDR-Zeiten unter dem Dach der Kirche einen geschützten Raum für seine Musik. Dort fand Ingo Batz nicht nur eine künstlerische Heimat und sein Publikum, er war auch Kreisjugendwart in der Evangelischen Kirche und engagierte sich unter anderem für DDR-Bausoldaten.

Ingo Barz hat seine 16 CD produziert und geht auf Tournee. Quelle: Jürgen Falkenberg

Die musikalische Karriere begann für Ingo Barz am Ende der 1960er Jahre, als er eine Band gründete und erste Lieder entstanden. Musikalisch ist Barz ein Kind seiner Zeit: Er orientierte sich schon damals an Gospel, Folkrock und Blues, musikalisch immer ein bisschen im Fahrwasser der damals angesagten Bands wie Crosby, Stills, Nash & Young oder The Byrds. Hoch heute spiegeln sich diese Einflüsse in seiner Musik wider.

Seit 1990 sind 16 Platten und neun Bücher entstanden

Auf die Zeit in der DDR blickt Ingo Barz ohne Groll zurück, obwohl er damals von der Stasi überwacht wurde. Als Texter hatte er am Ende der 1980er Jahre schon ein bisschen Erfolg, er hatte bereits einige Titel der Rostocker Rockband Berluc betextet, die auch auf Platte veröffentlicht wurden. Nach der Wende wollte Ingo Barz darauf aufbauen. Als er als Musiker und Autor durchstarten wollte und sich aber (West-)Verlage desinteressiert zeigten, war Ingo Barz zunächst enttäuscht, organisierte sich aber schließlich als Künstler selbst.

Entstanden sind nach 1990 insgesamt 16 Platten – darunter ein Doppelalbum – und neun Bücher. Inzwischen ist diese Lebensleistung groß, aber Ingo Barz macht kein großes Gewese drum. Davor gab es für Ingo Barz auch eine bürgerliche Karriere: Der Musiker hatte als junger Mann Baufacharbeiter gelernt und später als Offset-Drucker gearbeitet. Seit 1993 lebt Ingo Barz mit seiner Frau im Dörfchen Lühburg südlich von Ribnitz-Damgarten und hat es sich dort mit seiner Frau in der idyllischen Natur eingerichtet. Mittlerweile auch ohne Internet. „Ich benutze den Computer heute nur noch als Schreibmaschine“, sagt Barz. Seine CDs und seine Bücher verkauft er auf dem Postweg.

Neuste CD für Preis der Deutschen Schallplatten-Kritik nominiert

Ingo Barz überlegt nun auch, ob dies vielleicht seine letzte CD gewesen ist. Es wird in diesem Jahr 71 Jahre alt. Normalerweise liegen zwischen den Plattenveröffentlichungen rund drei Jahre, „bei der nächsten wäre ich dann fast 75“. Barz rechnet das ohne Wehmut vor, eher nüchtern, sogar mit einer gewissen Demut.

Immerhin war seine neue CD am Ende des vergangenen Jahres für den Preis der Deutschen Schallplatten-Kritik nominiert. Dieser Preis ist ein unabhängiger Zusammenschluss von 160 Musikkritikern und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber am Ende war diese Auszeichnung nicht so wichtig, denn Ingo Barz war nie karriereorientiert. „Ich tauge nicht mal zum Krawattensklaven“, heißt es in seinem Lied „Kleines Credo“. Er übermittelt im Schlussstück der neuen CD auch ein Stückchen Lebensbilanz. „Ein Platz im Rudel war nicht mein Begehren“, blickt der unangepasste Künstler unter anderem zurück. In dem Lied „Spätlese“ beschäftigt er sich auch offen mit dem Tod. Viel kann man über Ingo Barz man in den Liedern erfahren, wenn man ihm aufmerksam zuhört.

Mit der Gitarre zieht Ingo Barz über die Dörfer

Und Zuhören ist auch live gefragt. „Ich gehe dahin, wo andere nicht spielen“, sagt Ingo Barz, er zieht mit seinen Gitarren auch über die Dörfer, spielt in kleinen Auftrittsorten. Im Laufe der vielen Jahre hat sich in seinem Konzertleben einiges an Erinnerungen angesammelt. „Wenn ich über Land fahre, kommen die Gedanken hoch, wo ich schon überall gespielt habe“, blickt Barz zurück.

Aber längst ist es nicht so weit für den Abschied. Ingo Barz sucht weiter den direkten Kontakt zum Publikum. So wird es auch bei der Tour zur neuen CD sein. Das nächste Konzert ist am 27. April um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum „Die Brücke“ im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Weitere Konzerte sollen in diesem Jahr folgen – die Lieder der neuen CD müssen schließlich auf die Bühne.

Die CD: Ingo Barz, „Hoffnungsvoll daneben“ ist erhältlich direkt bei Ingo Barz, Schnitterhof, Lühburg 25, 17179 Walkendorf, Tel. 03 99 72 / 5 01 73

Von Thorsten Czarkowski