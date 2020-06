Mehr Förderung für Umbau des Pavillons in Trinwillershagen

Trinwillershagen

Kurt war am Mittwoch der jüngste Helfer am Pavillon in Trinwillershagen. Der Fünfjährige packte beim Aufsammeln der Pflastersteine mit an. „Ansonsten sind wir fast nur Rentner und die Gemeindearbeiter“, berichtet Bürgermeister Achim Markawissuk. Schon bei zahlreichen Arbeitseinsätzen haben die Trinwillershäger fleißig mitgeholfen. Auch vom Sportverein gab es viel Unterstützung.

Denn das Außengelände des Pavillons gestaltet die Gemeinde in Eigenregie um. So wird der Weg zum Eingang komplett neu gemacht. Die alten Pflastersteine werden an anderer Stelle wiederverwendet. „Deshalb sammeln wir sie alle einzeln auf, damit sie nicht kaputt gehen“, berichtet der Bürgermeister.

Großer Spielplatz am Pavillon

Rechts neben dem Pavillon entsteht ein großer Spielplatz. „Ein Spielgerät haben wir schon in Eigenleistung aufgebaut, aber es kommen noch einige größere Geräte hinzu“, sagt Achim Markawissuk. Das Geld für die Geräte stamme aus dem Haushalt der Gemeinde und aus Spenden, die die Gemeinde in den vergangenen Jahren erhalten hat.

Ein Spielgerät steht schon auf dem neuen Spielplatz am Pavillon in Trinwillershagen. Weitere werden folgen. Quelle: Anika Wenning

Statt Holz habe die Gemeinde als Material für die Spielgeräte dieses Mal Metall gewählt. Das halte länger und sei nicht so pflegeaufwendig. Neu hinzu kommt auf dem Spielplatz am Pavillon auch eine Seilbahn. „Das Gestell bauen wir selbst“, berichtet der Bürgermeister. Das übrige Material habe er günstig für gerade einmal 600 Euro bekommen. Im Herbst soll der komplette Spielplatz fertig sein und eröffnet werden.

Die Geräte des alten Spielplatzes müssen abgebaut werden, da die Gemeinde vom TÜV dafür keine Genehmigung mehr bekommen hatte. Stattdessen soll hier ein Grillplatz mit Sitzecke entstehen. Einen Teich haben die Gemeindearbeiter bereits angelegt.

Umbau des Pavillons fast abgeschlossen

Und auch im Pavillon selbst geht es voran. „Wir warten jetzt noch auf den Fahrstuhl. Das verzögert sich noch alles durch Corona, weil viele Firmen in Kurzarbeit waren“, berichtet Achim Markawissuk. Sobald der Aufzug eingebaut ist, kann auch die Brandschutztreppe angebaut werden. Neben dem Brandschutz war auch die Barrierefreiheit ein wichtiger Punkt beim Umbau des Pavillons. So wurden im Gebäude behindertengerechte Toiletten eingebaut.

Und kurz vor Abschluss der Arbeiten gab es gute Nachrichten: Die Gemeinde erhält 40 000 Euro Fördermittel aus dem Vorpommern-Fonds. „Das Geld ist hier gut angelegt“, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann, am Donnerstag gegenüber der OZ. „Mit 40 000 Euro ist es eine der größten Summen. Aber das Projekt ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung. Architektonisch ist der Pavillon besonders.“

Umbau seit November 2019

Seit November vergangenen Jahres wird das denkmalgeschützte Gebäude in Trinwillershagen zum Dorfbegegnungszentrum umgebaut. Bereits im Juli 2017 hatte die Gemeinde das Gebäude und das dazugehörige über 8000 Quadratmeter große Grundstück von der Kirchengemeinde gekauft. Für den Umbau bekam die Gemeinde neben den 40 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds weitere rund 259 000 Euro Fördermittel.

Im Inneren des Pavillons finden nun noch einige Restarbeiten statt. Da aufgrund der Corona-Auflagen eine große Einweihungsfeier nicht stattfinden kann, soll es stattdessen einen Tag der offenen Tür geben, an dem Interessierte den Pavillon besichtigen können. „So können wir den Besucherstrom besser steuern“, erklärte der Bürgermeister. Alle Vereine könnten die Räume nach Fertigstellung nutzen.

Von Anika Wenning