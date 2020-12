Mehr Geld für Vereine zwischen Kap Arkona und der Trebel

Bergen/Grimmen

Das sind doch einmal gute Nachrichten in einer schweren Zeit. Der Landkreis wird vom kommenden Jahr an Vereinen zwischen dem Kap Arkona und dem Trebeltal mehr Geld zur Verfügung stellen und damit Investitionen möglich machen. Die Mitglieder des Kreistages Vorpommern-Rügen haben zu Beginn dieser Woche mehrheitlich bei zehn Gegenstimmen die Vereinsförderrichtlinie abgesegnet. Demnach sollen jährlich 100 000 Euro bereitstehen. Der maximale Zuschuss belaufe sich laut Richtlinie auf 10 000 Euro. Der Verein müsse sich mit mindestens 20 Prozent an der Finanzierung beteiligen, heißt es in der Richtlinie.

Den Antrag an die Kreisverwaltung für die Erarbeitung dieser Förderrichtlinie hatte der Kreistag Anfang Dezember 2019 verabschiedet. Das Thema hatten seinerzeit Fraktionen von CDU, SPD, Bürger für Stralsund/ FDP und Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler eingebracht.

Anzeige

Wichtiges Etappenziel erreicht

Nachdem bereits die Sportförderung zu Jahresbeginn mit einer komplett überarbeiten Richtlinie deutlich gestärkt und das Budget um 150 000 Euro auf nunmehr 500 000 Euro aufgestockt wurde, sollen mit der neuen Vereinsförderrichtlinie Investitionen und Aufwendungen auch in anderen gemeinnützigen Vereinen unterstützt werden.

Julia Präkel (35) ist stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Rügen Quelle: CDU

Für die Christdemokraten sei mit dem Beschluss ein wichtiges Etappenziel in der aktuellen Legislaturperiode erreicht. „Wir haben stets betont, dass sich ehrenamtlich Tätige auf uns verlassen können, und Wort gehalten“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Präkel im Nachgang.

Verlängerte Antragsfrist

Sie unterstrich: „Wir lösen damit eines unserer zentralen Kommunalwahlversprechen ein. Haben wir doch damit geworben, ein Investitionsprogramm für das vielfältige Vereinsleben in unserem Landkreis zu schaffen.“ Zudem, so die 35-Jährige weiter, sei die Vereinsförderung im Haushalt 2021 verankert, so dass die ehrenamtliche Leistung der Vereinsmitglieder im Kreis „noch besser unterstützt werden kann.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vereine, die die Förderung in Anspruch nehmen möchten, sollten die nächsten Tage nutzen. Denn die entsprechenden Anträge können beim Landkreis ab Januar 2021 mit einer für das erste Jahr einmalig verlängerten Antragsfrist bis zum 31. März gestellt werden können. In den Folgejahren läuft die Frist hingegen jeweils am 31. Dezember ab.

Von Chris Herold