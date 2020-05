Um mindestens 1000 Hektar soll die Waldfläche in MV jedes Jahr wachsen. So steht es im Landeswaldprogramm. Von diesem Ziel ist das Land aber weit entfernt. Wie Vorpommern-Rügen dafür einen effizienteren Beitrag leisten kann, berieten Vertreter der Forstämter mit der Naturschutzbehörde des Landkreises in Grimmen.