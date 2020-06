Mehr als 30 Einsätze an einem Tag: Barther Feuerwehr im Dauereinsatz

Barth/Ribnitz-Damgarten

Land unter in Barth: Am Sonnabend, 20. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Barth zu mehr als 30 Einsätzen gerufen. Grund war der Starkregen, der zahlreiche Straßen überflutete und Keller voll laufen ließ.

Unterstützung bekamen die Barther Retter von den Freiwilligen Feuerwehren Pruchten und Küstrow. Die Feuerwehrleute waren noch bis zum Abend im Dauereinsatz und bedankten sich bei den Barthern für ihr Verständnis. Denn aufgrund der Fülle der Einsätze mussten diese bis zum Eintreffen der Feuerwehr teilweise einige Zeit warten.

Auch Ribnitzer Feuerwehr im Einsatz

In Ribnitz-Damgarten wurden am Sonnabendnachmittag durch den anhaltenden Starkregen ebenfalls mehrere Abschnitte des Körkwitzer Weges sowie Straßen in der Ortslage Körkwitz überschwemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz öffnete die Gullys und sperrte die betreffenden Stellen ab.

Auf dem Rückweg meldete die Leitstelle einen weiteren Einsatz – eine Türöffnung. Gerade im Gerätehaus angekommen, folgte der dritte Alarm. Ein abgesackter Bürgersteig musste von den Feuerwehrleuten gesichert werden. Der Bereich wurde großzügig abgesperrt.

Von Anika Wenning