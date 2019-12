Dettmannsdorf/Bad Sülze

Gleich mehrere Einbrüche im Bereich Bad Sülze wurden am Montag bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten angezeigt.

Gegen 4.30 Uhr ging die Meldung eines Einbruchs in eine Hauskrankenpflege in Dettmannsdorf ein. Dort entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Täter sind bisher nicht bekannt.

Hebelspuren an Eingangstür

Außerdem versuchten Unbekannte, zwischen dem 28. und dem 30. Dezember in ein Kosmetikstudio in Dettmannsdorf einzudringen. An der Eingangstür befanden sich Hebelspuren, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Auch dort wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet.

In Bad Sülze drangen Unbekannte in der Nacht zu Montag in ein Gebäude eines Pflegedienstes ein. Dabei wurde eine Kassette mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Außerdem entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

In allen Fällen war die Kriminalpolizei zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen wird ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten geprüft und nach Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 0 38 21/ 87 50, jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de.

Von Timo Richter