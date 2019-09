Mehrgenerationen-Spielplatz eröffnet

Ribnitz-Damgarten

In Damgarten ist am Donnerstag der neue Mehrgenerationen-Spielplatz offiziell eingeweiht worden. An diversen Spiel- und Sportgeräten können sich auf dem Gelände in der Wasserstraße am Ortseingang Pütnitz fortan Jung und Alt fit halten, austoben oder einfach nur entspannen.

„So ein Spielplatz hat gefehlt. Nicht jeder kann sich ein Fitnessstudio leisten“, sagte Susann Wippermann anlässlich der Eröffnung. Die Ribnitz-Damgartener Landtagsabgeordnete hatte sich in ihrer SPD-Fraktion und im Finanzausschuss des Landtags dafür eingesetzt, dass die Kosten für die neuen Spielgeräte im Rahmen der Städtebauförderung über den Strategiefonds des Landes gefördert werden. 50000 Euro kostete der Mehrgenerationenspielplatz, fast 100 Prozent davon wurden gefördert. Sechs Monate hatte die Umsetzung von der Fördermittelzusage bis zur Freigabe gedauert.

Einer der ersten, der die Geräte ausprobierte, war Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann. Vom Hochsprung-Olympiasieger von 1980, Gerd Wessig, ließen Ilchmann und die Gäste sich die Funktionsweise erklären. „Wir brauchen viel mehr solcher Plätze, auf denen sich Generationen bewegen können“, sagte Wessig.

Neben einer Drehschüssel und einem Drehring stehen diverse Fitnessgeräte zur Verfügung. Über einen QR-Code an den Geräten gelangen die Nutzer entweder zu einem Youtube-Video oder zu einer kostenlosen Smartphone-App (Firma: Kompan), über die die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten erklärt werden. Hier können sogar Trainingspläne speziell für den Damgartener Mehrgenerationen-Spielplatz erstellt werden. Auch Training für den Kopf ist möglich. An zwei Tischen können die Nutzer Gesellschaftsspiele wie Schach oder Dame spielen. „Es ist ein Platz für alle“, so Gerd Wessig.

Der Standort sei bewusst gewählt worden, sagte Antje Weilandt, Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Sport in der Stadtverwaltung. Der Wikinger-Spielplatz werde sehr gut genutzt. Am Boddenwanderweg gelegen sei der Ort am Tempeler Bach ein Treffpunkt für Familien.

Von Robert Niemeyer