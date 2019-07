Wustrow

Die Auseinandersetzung um die Verteilung der Einnahmen aus den sogenannten Gemeinschaftsländereien mit Ahrenshoop wollen die Einzelbewerber in der Wustrower Gemeindevertretung beilegen. Frank Hartmann und Michael Unger haben zwei gemeinsam unterzeichnete Anträge für die Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag vorbereitet. Zum einen drängen sie auf ein Ende des Mandats für Peter-Michael Diestel, zum anderen wollen sie über eine außergerichtliche Einigung mit der Nachbarkommune erreichen. Dazu gehört auch eine Vereinbarung mit Ahrenshoop, dass Wustrow die ausstehende Gewinnbeteiligung, es geht dabei nach aktuellem Stand um knapp 400 000 Euro, begleicht, der Künstlerort im Gegenzug die Klage gegen Wustrow zurücknimmt und auf Zinszahlungen verzichtet. Für den 23. Oktober ist ein Gerichtstermin in dieser Angelegenheit anberaumt.

Zweifel an Rechtsauffassung

Bürgermeister Daniel Schossow (Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels SLD) hatte eine rechtliche Prüfung der Grundlagen für eine Beteiligung Ahrenshoops an den Einnahmen aus den Gemeinschaftsländereien angestoßen. Peter-Michael Diestel hat denn auch bestritten, dass es überhaupt rechtlich gültige Beschlüsse und Vereinbarungen zwischen den Kommunen gibt, die eine Gewinnbeteiligung Ahrenshoops begründen würden. Daran haben Frank Hartmann und Michael Unger ihre Zweifel. „Ein dezidierter Nachweis, der diese Rechtsauffassung stützt, liegt der Gemeindevertretung nicht vor“, bemängeln sie und verweisen ihrerseits auf frühere Beschlüsse der Gemeindevertretungen und Einigungsverhandlungen.

Die Zweifel des Juristen führen laut Hartmann und Unger in der Konsequenz zu einer Gefährdung der Bescheide „und der Gemeinde zugesprochenen Vermögenswerte insgesamt“. Das lehnen die Einzelbewerber ab und wollen eine Rückkehr zu der „für beide Gemeinden vorteilhaften Grundlage“. Daniel Schossow dagegen weist die Kritik zurück. „Was wäre, wenn ich zwei Millionen Euro ausbezahlt hätte, ohne die Rechtmäßigkeit zu prüfen?“, fragt der Bürgermeister und liefert seine Antwort in einem Atemzug: Dann nämlich würde ihm das von denselben Gemeindevertretern angekreidet, die das Vorgehen jetzt ablehnten.

Abberufung Dabels wird gefordert

Die Zusammenkunft der Gemeindevertreter am Donnerstag bietet weiteren Zündstoff. Mit einem gemeinsam unterzeichneten Antrag fordern Frank Hartmann und Michael Unger sowie die Vertreter von CDU und der Wählergemeinschaft Gemeinsam für Wustrow die Abberufung Peter Dabels’ (SLD) als weiteres Mitglied im Amtsausschuss für das Amt Darß/Fischland. Dabels hatte infolge eines von der Kommunalverfassung gedeckten „Tricks“ bei der Wahl seinen Mitbewerber Daniel Schimmelpfennig ( CDU) ausgestochen. Damals hatte der Bürgermeister, gesetztes Mitglied im Amtsausschuss offen für Schimmelpfennig gestimmt und so dessen Mandat einkassiert.

Den gemeinsamen Antrag zur Abberufung Dabels bezeichnet der Wustrower Bürgermeister als „starken Tobak“. Weil keine Begründung erfolgte, könne der Wunsch nach Abberufung allein auf einem mangelnden Vertrauensverhältnis beruhen. Doch Peter Dabels habe in dieser Wahlperiode noch keine Beweggründe geben können, dass er das Vertrauen in ihn so stark beschädigt haben könnte, um es ihm zu entziehen. Gleichwohl ist Daniel Schossow sicher, dass dieser Antrag sicher, die beiden weiteren wahrscheinlich beschlossen werden.

Tritt Bürgermeister zurück?

Damit stellt sich die Frage nach der politischen Zukunft Schossows. Nach der teilweise turbulenten konstituierenden Sitzung hatte der Bürgermeister gesagt, er wisse nicht wohin die Reise gehe, und wie weit sie führe. Mit einem Rücktritt, sollten die drei Anträge allesamt beschlossen werden, wolle er nicht drohen. So ein möglicher Schritt werde ausschließlich innerhalb der Familie besprochen.

Schwer im Magen liegt dem Bürgermeister in diesem Zusammenhang immer noch der Rückverweis von vier Projekten in die Ausschüsse. Das betrifft den Bebauungsplan für das Rettungszentrum, die genehmigungsfähige Planung für einen Kreisverkehr in Höhe des Discountmarkts, den Bau zweier Mehrfamilienhäuser in der Osterstraße und den Straßenbau in der Neuen Straße bis zum Friedhofsweg. Schossow fürchtet Verzögerungen und Kostensteigerungen.

Gemeindevertretung: Donnerstag, 18. Juli, 18 Uhr, Sitzungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow, Ernst-Thälmann-Straße 39a

Timo Richter