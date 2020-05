Michael aus Ribnitz-Damgarten hofft auf Brandschützer-Ausbildung bei Bundeswehr 

Ribnitz-Damgarten

Mittwoch ist ein wichtiger Tag für Michael Freind: Er hat ein Vorstellungsgespräch. Der 17-Jährige aus Ribnitz-Damgarten hatte im vergangenen Jahr die Schule abgeschlossen. Seit November ist er Truppmann bei der Freiwilligen Feuerwehr und fährt zu Einsätzen raus. Besonders das familiäre Klima unter den Kameraden gefällt ihm gut.

Bereits mit zwölf hatte er begonnen, sich ehrenamtlich in der Jugendfeuerwehr zu engagieren: „Ich war an der Technik interessiert und ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist zu helfen“, erzählt er. Das wünscht er sich auf für sein Berufsleben, deshalb hat er sich bei der Bundeswehr beworben – als Brandschützer. Wegen der Corona-Krise findet das Bewerbungsgespräch nun am Telefon statt.

Anzeige

Wenn er es sich aussuchen könnte, würde Michael Freund gern in der Nähe bleiben: „Hier ist meine Heimat und es ist doch ganz schön hier.“ Im Sommer fährt er mit dem Rad umher oder trifft sich mit Freunden am Strand. Manchmal wird gegrillt – da, wo Feuer erlaubt ist natürlich.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen:

Von Juliane Schultz