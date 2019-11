Miki Zlatic setzt sich mit Kampfsport von Amerika bis nach Barth durch

Barth

Bosnien, Amerika, Deutschland – Miki Zlatic hat in seinem Leben schon viele Stationen hinter sich. Vor knapp drei Jahren hat der 34-Jährige in Barth ( Landkreis Vorpommern-Rügen) den Karate- und Kickboxing-Verein „SC Star“ gegründet und lebt mit seiner Frau und seinem zweieinhalbjährigen Sohn in der Vinetastadt.

„Mir wurden am Anfang viele Brocken und ganze Felsen in den Weg gelegt. Ich musste viele Hürden überwinden und Probleme bewältigen. In Barth gibt es sehr viele Vereine und jeder kennt jeden“, berichtet Miki Zlatic. Wenn man sich da als Außenstehender behaupten möchte, sei das nicht leicht.

Nach eineinhalb Jahren bereits 100 Mitglieder

„Es war am Anfang schwierig, Leute in meinem Verein zu bekommen, aber mir war von Anfang an klar, dass ich es schaffen werde. Ich habe am Anfang 70 Stunden die Woche gearbeitet.“ Miki Zlatic begeisterte zunächst sieben Gründungsmitglieder für seinen Sportclub und schon nach eineinhalb Jahren hatte sein Verein bereits 100 Mitglieder. Noch ein weiteres halbes Jahr später, also zwei Jahre nach der Gründung, stieg die Zahl der Mitglieder auf mehr als 200.

Dass er die Menschen von sich und seinem Verein überzeugen würde, sei ihm klar gewesen. „Der Kampfsport hat bei uns Familientradition. Ich habe ein Leben lang trainiert. Ich mache das mit Leidenschaft. Mein Vater war im ehemaligen Jugoslawien Champion.“ Der Sport sei die Konstante in seinem sonst sehr turbulenten Leben und habe ihn überallhin begleitet.

Von Jugoslawien nach Baden-Württemberg

Bereits mit vier Jahren fing Miki Zlatic, der eigentlich Muradif heißt, aber von allen nur Miki genannt wird, an, Budokai-Karate zu machen. Als er fünf Jahre alt war, flohen seine Eltern mit ihm und seinem fünf Jahre älteren Bruder aus ihrer Heimat, dem ehemaligen Jugoslawien und heutigem Bosnien, vor dem Krieg.

In Baden-Württemberg fand die Familie eine neue Heimat. Sein Vater gab Kampfsport-Kurse und wurde schon nach einem halben Jahr von der Volkshochschule angestellt. Auch seine Mutter fand schnell eine Arbeit. „Wir waren schnell integriert und ein Teil der Gemeinde.“

Familie musste Deutschland verlassen

Doch dann kam der Schock. Als Miki Zlatic 14 Jahre alt war, musste die Familie Deutschland verlassen. „Wir hatten in all den Jahren keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen und wurden plötzlich ausgewiesen“, erklärt der 34-Jährige.

Zurück in ihre Heimat Bosnien wollte die Familie nicht und entschied sich, nach St. Louis in Amerika auszuwandern. „Dort wohnten viele Bosnier. Deshalb haben meine Eltern sich für St. Louis entschieden“, berichtet der Sportler.

Kampfsport und Seniorensport Miki Zlaticbietet in seinem Verein SC Star nicht nur Karate und Kickboxing an, sondern auch Gymnastik, Seniorensport und Selbstverteidigung. Weitere Informationenzu den Kursen und den aktuellen Trainigszeiten gibt es im Internet unter www.scstar.de oder telefonisch unter 01 51/66 76 12 99.

Für den damals 14-Jährigen war die erste Zeit in Amerika besonders schwer. „Ich musste meine Freunde in Deutschland zurücklassen. Gerade als sich alles gut gefügt hat, musste ich gehen und auf einmal wurde alles wieder auseinandergerissen“, erinnert sich der Karateka.

Plötzlich war er der Mann im Haus

Doch auch in Amerika baute sich die Familie schnell ein neues Leben auf, der Vater gründete eine Sportschule, die Mutter fand schnell einen Job. Als Miki 17 Jahre alt war, trennten sich die Eltern und sein Vater ging nach Deutschland zurück. „Mein Bruder hatte in der Zwischenzeit geheiratet. Ich war mit meiner Mutter allein und war plötzlich der Mann im Haus.“

Um über die Runden zu kommen, musste Miki Zlatic während der Collegezeit arbeiten. Der gebürtige Bosnier besuchte ein College für Kriminalistik und wurde Polizist. „Das war schon als Kind mein Traumberuf.“

Im Verein sind alle gleich

Während seine Mutter und sein Bruder noch immer in Amerika leben, entschied sich Miki Zlatic vor fünf Jahren, nach Deutschland zurückzugehen. „St. Louis ist die gefährlichste Stadt in den USA“, sagt Miki Zlatic. Kein guter Ort, um selbst eine Familie zu gründen.

Der Sportler arbeitete zunächst bei einem Bekannten seines Vaters in Rostock, lebte kurze Zeit in Zingst und gründete dann in Barth seinen eigenen Verein. Ein Großteil seiner Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. „Bei uns im Verein ist jeder gleich. Egal, ob arm oder reich. Respekt und Disziplin sind wichtig. Ich bin streng, aber fair. Ich hatte selbst keine wirkliche Kindheit und sage den Kindern hier immer, wie gut sie es haben.“

