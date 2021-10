Rostock

Besucherboom in den Küsten-Nationalparks: 20 bis 30 Prozent mehr Gäste als in Vor-Corona-Jahren haben die beiden Nationalparks Jasmund und Vorpommersche Boddenlandschaft nach Schätzungen 2021 besucht. Trotz des coronabedingten späten Saisonstarts nach den Lockdowns im Juni. Beide Parks zusammen hatten in früheren Jahren etwa 5,5 Millionen Besucher jedes Jahr. 2021 sei nicht ganz so extrem gewesen wie 2020, aber immer noch deutlich mehr als früher.

Steigende Zahlen sind in vielen Branchen eigentlich ein Grund zum Jubeln. Bei Naturschutzgebieten wie den Nationalparks sieht das ein bisschen anders aus. „Wir haben noch nie solche Jahre erlebt“, sagt Gernot Haffner (45), seit zehn Jahren Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern, zu dem die Bereiche Jasmund, Darß, Zingst und Hiddensee gleichermaßen zählen.

Auch Haffner begrüßt es grundsätzlich, wenn sich mehr Menschen für die Natur interessieren. „Wir haben jetzt aber ein hochanteilig anderes Besucherklientel als vor Corona, viele zeigen ein geringeres Interesse am Nationalpark, ihr Ziel ist es, Spaß zu haben und zu baden“, betont Haffner. Diese Gäste seien oft uninformiert und anschließend unzufrieden, wenn sie am Darßer Weststrand mitten im Schutzgebiet beispielsweise keinen Imbiss oder Eiswagen vorfinden.

Ulrich Meßner, Leiter des Müritz-Nationalparks, schildert ähnliche Eindrücke, vor allem aus dem Jahr 2020. Abenteuerliche Offroad-Fahrzeuge, die man hierzulande sonst nie zu Gesicht bekommt, parkten plötzlich in Nähe des Schutzgebiets. „Es kamen Leute, die sonst zum Backpacking nach Kirgisistan fahren. Die dringen dann ganz tief in das Gebiet ein, übernachten dort und machen ein Feuer oder haben den Gaskocher dabei. So was habe ich in all den Jahren nie erlebt“, schildert der 62-Jährige, der seit 1993 im Amt ist, seine Erfahrungen. Als dann Waldbrandstufe 5 ausgerufen wurde, sei er sehr nervös geworden. In diesem Jahr habe sich das Reiseverhalten der Gäste an der Müritz wieder normalisiert – anders als bei seinen Kollegen in den Küsten-Nationalparks.

Die Liste der Probleme im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist lang: Die Dünen am Weststrand werden niedergetrampelt, Hinweisschilder abgebaut, Drohnen fliegen unerlaubt. Gäste kletterten über Absperrungen herüber, um dichter an die Kreideküste zu kommen, andere machen Wildcampen am Strand oder gehen am Darßer Ort Kitesurfen. „Das hat alles zugenommen“, sagt Gernot Haffner.

Die drei Nationalparks in MV. Quelle: Benjamin Barz

Die Folgen: Am Hochufer Jasmund seien erhebliche Trittschäden entstanden. Die Menschen trampelten sich teilweise eigene Pfade, die gar nicht erlaubt seien und die ihnen auf Handy-Apps vorgeschlagen würden. Der nächste Besucher glaubt dann mitunter, es handelt sich um einen offiziellen Weg. Die Dünen auf dem Darß wiederum schützen die Küste – wird der Strandhafer auf dem Darß stark plattgetreten, fördert das auch den Landverlust, so Haffner.

Enormer Druck auf die Natur

Sehr bedauerlich sei auch der Diebstahl einer seltenen Pflanze an der Kreideküste in diesem Jahr gewesen. Die Orchidee „Rotes Waldvögelein“, eine vom Aussterben bedrohte Art der Roten Liste, sei an der Viktoriasicht hinter der Absperrung einfach ausgegraben und entwendet worden.

„Es herrscht ein enormer Druck auf die Natur. Viele Menschen denken, wenn ein Verbot nicht direkt dransteht, muss es im Umkehrschluss erlaubt sein“, stellt der 45-Jährige fest. Ulrich Meßner vom Müritz-Nationalpark bestätigt: „Es gab anstrengende Diskussionen. Selbst Grundregeln, wie nicht im Wald zu rauchen oder den Hund an der Leine zu führen, werden ignoriert.“

Ranger: Es wird gedroht und gepöbelt

Noch dazu seien die Menschen zunehmend sehr aggressiv den Rangern gegenüber, sagt Amtsleiter Haffner. Pöbeleien, Beschimpfungen und Drohungen kämen immer häufiger vor. Die Polizei musste schon zur Verstärkung hinzugerufen werden, wenn Menschen sich weigerten, ihre Personalien anzugeben. Um dem Ganzen entgegenzutreten, arbeiten die Ranger im Drei-Schicht-System in der Saison – von 5 Uhr bis 21.30 Uhr. In manchen sensiblen Gebieten gehen zwei Ranger gemeinsam durch den Nationalpark.

Haffner betont, dass die Kollegen den Gästen immer deeskalierend und aufklärend begegnen. Oft würde nur mündlich ermahnt. Bei großen Regelverstößen gibt es aber Ordnungswidrigkeitsverfahren oder Bußgelder. 826 Verfahren waren es 2020. Der Jahresdurchschnitt (bis 2019) pendelte sich bei 450 Verstößen ein. In der noch nicht beendeten Saison 2021 lag die Zahl von Juni bis September schon wieder bei 564. „Am wichtigsten bleibt der Ranger in der Fläche“, ist der Amtsleiter überzeugt. Es wurden zwar zudem mehr Hinweisschilder aufgestellt, aber oft missachten Besucher diese.

Immer noch 2000 Personen am Tag

Auch jetzt im Oktober sei noch sehr viel los im Nationalpark auf Rügen nahe dem Kreidefelsen. „Aktuell sind es immer noch zwischen 1500 und 2000 Personen am Tag an der Viktoriasicht“, berichtet Haffner. Seit Mitte August habe der Park ein Fußgängerzählgerät dort installiert, an einem Spitzentag Ende August liefen in der Mittagszeit bis zu 750 Personen pro Stunde über das Zählgerät – das heißt, alle paar Sekunden eine Person.

Der Tourismusverband MV sieht das „Natur erleben“ als eines der Hauptreisemotive für den Nordosten. „Das ist extrem gefragt. Mit drei Nationalparks gibt es in MV so viele wie in keinem anderen Bundesland“, sagt Sprecherin Katrin Hackbarth.

Aktuelle Umfragen unter den Anbietern hätten auch ergeben, dass es „einen erheblichen Anteil neuer Gäste“ durch die Corona-Zeit gebe. Der TMV würde Urlaubern immer nahelegen, sich in den Naturerlebniszentren vor Ort zu informieren. Vor allem geführte Rangertouren seien sehr empfehlenswert. Diese Touren seien 2021 sehr gut angenommen worden, sagt Amtsleiter Haffner. „Da haben wir viel positives Feedback bekommen.“

Von Virginie Wolfram