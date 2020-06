Zingst

An der Seestraße in Zingst ist ein gewaltiges Schiff gestrandet. Gleich dahinter erheben sich die typischen Giebel der Hansezeit in leuchtenden Farben. Diesen vollkommen neuen Anblick verdankt das Ostseebad einer enormen Investition: 1,35 Millionen Euro haben Land und Gemeinde hier verbaut und damit den Besuchern des Experimentariums eine neue Attraktion beschert.

Das Schiff entpuppt sich auf den zweiten Blick als überdimensioniertes, begehbares Holzspielzeug. Die Fassade ist nur Blendwerk, hinter dem zwei neue Werkstätten eingerichtet wurden. Am Donnerstag sollte alles mit einem großen Kinderfest eröffnet werden, doch wie so vieles dieser Tage musste auch das coronabedingt verschoben werden. Es wird voraussichtlich am 18. September nachgeholt, denn: „Ein Projekt wie dieses ist es wert, gewürdigt zu werden“, sagt der Zingster Bauamtsleiter Ingo Reichelt.

Begehbares Schiff

„Eine Förderung in der Größenordnung für so eine Einrichtung ist nicht alltäglich.“ Er ist dennoch in die Seestraße gekommen. Statt der Party gibt es nun ein sogenanntes Soft-Opening – eine Eröffnung ohne Brimborium. Feierlich wird es im Schiff trotzdem: Unter den Augen aller Väter des Projektes nimmt Reichelt den Förderscheck von Thomas Weber, Referatsleiter im Wirtschaftsministerium, entgegen. 908.227,34 Euro steht darauf, das entspricht 80 Prozent der Gesamtkosten, den Rest bringt die Gemeinde auf.

„Dass wir heute auf diesem Spielgerät stehen, verdanken wir eigentlich Jens-Uwe Kock“, verkündet Reichelt. „Der hat gesagt, dass er so etwas für die Besucher braucht.“ Aber der Leiter des Experimentariums spielt den Ball weiter: „Ja, aber Hans-Jürgen Kirmse hat das Projekt mit seinem Entwurf entscheidend vorangetrieben.“ Doch auch der Landschaftsarchitekt gibt das Kompliment weiter: „Ohne die Begeisterungsfähigkeit des Kurdirektors wäre es nichts geworden. Und nicht die Handwerker zu vergessen, die so gute Arbeit geleistet haben.“

Die Väter der neu gebauten Anlage im Experimentarium: (von vorn nach hinten) Jens-Uwe Kock (Experimentarium), Hans-Jürgen Kirmse (Landschaftsarchitekt), Dirk Löding (Spielgeräteproduzent), Ingo Reichelt (Bauamtsleiter), Thomas Weber (Wirtschaftsministerium) und Kurdirektor Matthias Brath. Quelle: Juliane Schultz

Hafenstadt am Strand von Zingst

Dann erläutert Kirmse die Gesamtidee der Anlage: „Wir haben hier, direkt am Strand von Zingst, eine Art Hafenstadt aus der Hansezeit aufgebaut.“ Dazu gehöre das Schiff als Klettergerüst und zum Beflügeln der Fantasie. „Ich habe beobachtet, dass Kinder und Eltern anfangen, darauf in verschiedene Rollen zu schlüpfen.“ Alles sei sehr massiv und er selbst ganz begeistert von der Qualität der Arbeit.

Die Umsetzung verantwortet Dirk Löding von der Firma Richter Spielgeräte. „Routine ist so ein Projekt für uns nicht“, sagt er. Es stecke viel Planung dahinter, damit es so aussieht wie heute. Die Zimmermannsarbeiten wurden am Firmensitz im Chiemgau ausgeführt. Die Einzelteile angeliefert und innerhalb einer Woche vor Ort zusammengesetzt.

Johannes Brath (11), Sohn des Kurdirektors von Zingst, übernahm das Steuerrad während der stillen Eröffnung des neuen Spielschiffs im Experimentarium. Quelle: Juliane Schultz

Welt des Handwerks

Den zweiten Teil der neugebauten Anlage bilden die Werkstatträume. Hier werden Besucher künftig nicht nur an die Welt der Physik, sondern auch an altes Handwerk herangeführt. „Ich bin ja selbst gelernter Gärtner und sehe, dass viele Gewerke heute nicht mehr gewertschätzt werden“, so der Planer. In den Räumen sollen Kinder deshalb spielerisch damit in Kontakt kommen.

Jens-Uwe Kock ergänzt: „Vielleicht gelingt es uns, die jungen Gäste für eine spätere Handwerksausbildung zu begeistern.“ Vom Silberschmieden, dem Schmieden am Feuer bis zur Verarbeitung von Wolle kann hier alles erlernt werden. Dafür arbeite das Experimentarium mit Experten zusammen. Auch Zimmermänner und Maurer seien darunter. Bislang war so eine Vielfalt nicht möglich. Der Kursraum mit 30 Plätzen stieß regelmäßig an seine Grenzen.

Platz für Schulklassen und Kindergeburtstage

„Einige Kinder kommen sieben Tage die Woche zu uns. Aber auch die Eltern sind mit Begeisterung dabei.“ Nun könne man parallel arbeiten. Gerade an Regentagen und außerhalb der Saison sei das wichtig. Dann ist das Haus voll. Nun gibt es genug Platz für Schulklassen und Kindergeburtstage, erläutert Kock.

Seine Begeisterung ist unübersehbar. Er erklärt die Ständerbauweise, wie ein Raum mit einer Trennwand geteilt werden kann und sogar die Heizungsanlage, um die sich schließlich alle Männer versammeln und das Design loben. Spätestens jetzt wird deutlich: Handwerk begeistert im Experimentarium auch die Großen.

Von Juliane Schultz