Zingst

In Zingst haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen enormen Wasserschaden in einem Wohn- und Geschäftshaus verursacht.

Nach Angaben der Polizei sind die Täter in der Zeit von 20.45 bis 04.30 Uhr in die Baustelle eingedrungen. In dem zweigeschossigen Gebäudekomplex drehten sie alle Wasserhähne in den 15 frisch sanierten Wohnungen auf und verstopften die Abflüsse. Damit fluteten sie nahezu das ganze Gebäude.

Die Wohneinheiten im Obergeschoss stehen derzeit leer und hätten Anfang November übergeben werden sollen. Aufgrund des Wasserschadens sind sie jedoch nicht mehr bewohnbar. In den Gewerberäumen des Untergeschosses herrscht normalerweise laufender Betrieb. Drei der sechs Räume sind jetzt ebenfalls nicht mehr nutzbar.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens eine Million Euro. Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei bisher keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts der Zerstörung von Bauwerken.

Von OZ/sala