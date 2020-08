Pütnitz

Eines darf bei den Pangea Summer Days auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten nicht fehlen – der riesige Blubb. Dabei springt ein Tandem von einem hohen Turm auf ein Luftkissen und katapultiert eine dritte Person, die darauf liegt, ins Wasser. „Ohne Blubb geht’s nicht“, sagt Jenni Rohde vom Organisationsteam und muss lachen.

Und so konnten Mutige am Wochenende bei der Veranstaltung „Van Life“, der ersten von insgesamt drei Pangea Summer Days, den Sprung oder Flug wagen. Wer es entspannter mag, konnte mit dem Stand-Up-Paddling-Board auf den Saaler Bodden paddeln, schwimmen oder im Liegestuhl chillen.

Anzeige

Zur Galerie 500 Besucher kamen am Wochenende auf das Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes auf Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Zwei weitere Veranstaltungen folgen noch.

Großer Aufwand für die Organisatoren

Die Bimmelbahn tingelte zwischen den beiden Veranstaltungsorten. Quelle: Anika Wenning

Weitere OZ+ Artikel

Obwohl die Veranstaltung coronabedingt deutlich kleiner ausfallen musste, war der Aufwand für die Organisatoren riesig. „Es war der gleiche Aufwand wie für ein großes Festival. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Leuten hier eine schöne Zeit bereiten können. Wir haben jede Menge Arbeit reingesteckt“, sagt Jenni Rohde und der Erfinder des Pangea-Festivals Hans Jensen fügt hinzu: „Emotional war der Aufwand sogar noch größer.“ Denn bis zur Genehmigung der Pangea Summer Days war es eine Zitterpartie.

Nachdem klar war, dass das Pangea-Festival aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbunden Einschränkungen nicht stattfinden kann, suchten die Veranstalter nach einer Alternative. Ganz auf das Pangea-Gefühl wollten sie nicht verzichten.

Immer ein anderes Motto

In Abstimmung mit den Behörden entstand die Idee der Pangea Summer Days, die an drei Wochenenden stattfinden und alle unter einem anderen Motto stehen. Nach „Van Life“ vom 7. bis zum 9. August, folgt vom 20. bis 23. August „Little Pangea“, also ein Pangea-Festival im Kleinformat, und vom 4. bis 6. September „Love Culture“, bei dem Freunde der elektronischen Musik auf ihre Kosten kommen.

Bis zu 1000 Besucher sind pro Veranstaltung zugelassen, zum About-You-Pangea-Festival im vergangenen Jahr kamen rund 15 000 Besucher. Bei der Premiere am Wochenende waren rund 500 Besucher auf dem Gelände. „Wir wollten erst einmal langsam starten. Für uns ist das ja auch eine ganz neue Situation“, sagt Hans Jensen. „Das Gute ist, dass wir auf dem Gelände so viel Platz haben. Abstand halten ist hier kein Problem.“

Corona-Task-Force im Einsatz

Mit Schildern für den Abstand: Annabell Kretschmer vom Pangea-Team. Quelle: Anika Wenning

Und damit sich auch alle an die Regeln halten, war die Corona-Task-Force mit Schildern und Pool-Nudeln unterwegs. „Die Besucher halten sich aber auch wirklich sehr gut an die Regeln“, freut sich Alexander Seifert, Mit-Veranstalter der Pangea Summer Days.

Bei Göran Gabriel aus Rostock kam die Veranstaltung richtig gut an. „Ich bin auch sonst bei Pangea dabei. Ich finde es cool, dass bei den drei Veranstaltungen bestimmte Sparten angesprochen werden.“ Der kleine Charakter gefalle ihm sehr gut. Annamarie Böhme war hingegen zum ersten Mal bei Pangea. „Die Stimmung ist super. Die Coronavorschriften werden eingehalten und man hat ein gutes Gefühl.“

Bier-Yoga und neues Styling

Lucia Weinberg gibt Göran Gabriel Tipps beim Batiken. Quelle: Anika Wenning

Während sich die Besucher in der Wasserwelt austoben konnten, wurden im rund 1,5 Kilometer entfernten zweiten Veranstaltungsbereich Workshops angeboten. Wer nicht zu Fuß laufen oder mit dem Fahrrad oder Longboard fahren wollte, konnte die Strecke mit der historischen Bimmelbahn zurücklegen.

„Die Yogakurse sind immer sehr gut besucht“, sagt Jenni Rohde. „Wir bieten auch Wein- und Bier-Yoga an. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Bei den Übungen haben die Teilnehmer ein Glas Wein oder Bier in der Hand.“

Wer modisch etwas wagen wollte, war bei Mariana Zanker und Marta Kanikowska an der richtigen Adresse. Innerhalb von fünf Monaten haben sie mit Unterstützung 17 000 Kleidungsstücke zusammenbekommen – alle Second Hand. „Unter anderem aus der Türkei, aus Amsterdam und vieles ist aus dem Theaterfundus“, berichtet Mariana Zanker. Alle Kleidungsstücke konnten gegen eine Gebühr geliehen werden. „Wir wollen den Leuten zeigen, dass man nicht immer alles besitzen und sich nicht alles neu kaufen muss“, erklärt Marta Kanikowska.

Von Anika Wenning