Wieck

Den Welt-Umwelttag am Freitag hat MV-Umweltminister Till Backhaus ( SPD) an der Glasarche am Wiecker Hafen eröffnet. Statt den Startschuss für eine ganze Woche von Exkursionen in den Nationalpark zu geben, ließ sich der Minister zusammen mit Drittklässlern der Freien Schule Prerow in die Geheimnisse des Lebensraums Schilf einweihen.

Vorbereitet hatte die Freiluft-Unterrichtsstunde die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Nationalpark-Fördervereins, Annett Storm. Nur zu gern zeigte sie den Kindern sowie den Angereisten aus Schwerin die Vielfalt des Lebensraums.

Schönstes Bundesland der Welt

150 Staaten weltweit engagieren sich Backhaus zufolge zum Umwelttag. Da mag der Minister, der Mecklenburg-Vorpommern immer wieder als „schönstes Bundesland der Welt“ bezeichnet, natürlich nicht zurückstehen. Angesichts der Corona-Krise – Till Backhaus erweiterte sein Motto um den Zusatz, MV sei auch das sicherste Bundesland der Welt – begrüßte er ausdrücklich das abgespeckte Programm anlässlich des Aktionstages.

Gut mit Zahlen ausgestattet, sorgte Till Backhaus für staunende Gesichter bei den Schülern. So überquerten Mecklenburg-Vorpommern im Frühling und Herbst jeweils 500 Millionen Vögel. Passend dazu zog ein riesiger Seeadler, der im Wind über den Bodden glitt, reichlich Aufmerksamkeit auf sich. Später ließ ein Milan die Blicke der Gruppe in die Höhe schweifen.

Umweltschutz ist drängendstes Thema

Es gab aber auch Handfestes: So werde dieses Bundesland wohl Standort des ersten Bio-Schlachthofes werden. Außerdem könne er sich eine Kooperation mit Schulen für den Bau von Insektenhotels vorstellen, sagte Till Backhaus. Überhaupt wünschte sich der Minister noch mehr bio, vor allem in der Landwirtschaft. Umweltschutz zähle zu den drängendsten Themen dieser Zeit.

Mit Hinweis auf den gerade erst gesichteten Seeadler sagte der Umweltminister: „Wir sind das Adlerland in Deutschland.“ Das gelte auch für den Wolf, der sich in Teilen etabliert hat. Und auch dessen kleinerer Verwandter, der Goldschakal, sei häufiger anzutreffen.

Spielerische Vermittlung von Wissen

Die Glasarche am Wiecker Hafen liegt dort insgesamt sieben Wochen lang. Quelle: Timo Richter

Die Glasarche am Wiecker Hafen war ganz bewusst gewählt worden für die Aktion. Das Kunstwerk stehe schließlich für die Zerbrechlichkeit der Natur. Gleichzeitig zeige die Glasarche, dass es in des Menschen Hand liegt, die Natur zu retten. Das Kunstwerk zeigt einen aus unzähligen Glasplatten und -plättchen zusammengesetzten Bootsrumpf, der aus einer riesigen eichenhölzernen Hand zu gleiten scheint.

Spielerisch ging es dann weiter. Dabei konnte Till Backhaus ein schon umfangreiches Wissen der Kinder über die Tier- und Pflanzenvielfalt im Nationalpark erkennen. Ausdrücklich begrüßte er das Engagement der Freien Schule Prerow, auch außerhalb des Unterrichts in Prerow Umweltthemen auf die Agenda zu setzen. Diese Arbeit scheint sich auszuzahlen. So berichteten Kinder, dass sie Plastikmüll in der Landschaft aufsammelten, wenn sie eine Tüte dabeihätten.

Umwelttag seit 1972

Natur hat Till Backhaus zuletzt selbst ganz intensiv erfahren, wie er am Rande der Veranstaltung sagte. So habe auch er wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet. Während einer Pause habe er wunderbare Natur in direkter Umgebung erlebt. Auch das Familienleben und Aktivitäten zu Hause hätten eine ganz neue Bedeutung gewonnen.

Der Welt-Umwelttag wurde am 5. Juni 1972, dem Eröffnungstag der ersten Welt-Umweltkonferenz in Stockholm, offiziell ausgerufen. Seit 1976 werden auch in Deutschland an diesem Tag verschiedene Aktionen gegen Naturzerstörung weltweit und zur Schärfung des Umweltbewusstseins organisiert.

Von Timo Richter