In die Sporthalle geht es nur mit dem Bus, zu den alten, verdreckten Klos quer über den Schulhof, ins Internet überhaupt nicht: Lehrerkollegium und Elternschaft sprechen von miserablen und unzeitgemäßen Lernbedingungen an der Zentralen Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“ in Barth. Sie haben die jüngste Sitzung des städtischen Ausschusses für Schule und Soziales genutzt, um an Volksvertreter und Stadt als Träger der Schule offene Briefe zu überreichen.

Weder Volksvertretern noch dem Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und seinen Untergeordneten sind die Zustände neu. Schließlich sind diese ausschlaggebend gewesen für das Schulneuordnungsverfahren in Barth, das bereits vor geraumer Zeit angeschoben worden ist – vor mittlerweile mehr als zehn Jahren.

So sehen die Pläne für die Schulstandorte aus

Kinder und Lehrerkollegium seien großen Einschränkungen und Belastungen ausgesetzt, heißt es in dem fünfseitigen Brief des Kollegiums. Dies wirke sich im Vergleich mit anderen Grundschulen des Landes nachteilig auf die Chancengleichheit der Kinder aus. „Und auch wir Lehrer*innen sind vergleichsweise erheblich schlechteren Arbeitsbedingungen ausgesetzt“, macht das Kollegium deutlich. „Ich bin seit 1991 an der Schule. Es hat sich nicht viel geändert dort. Die Zeit ist stehengeblieben. Das ist den Kindern gegenüber nicht fair“, macht die stellvertretende Schulleiterin Christa Krüger sich Luft.

Lehrer, Eltern und sogar Schüler: Sie alle hatten große Hoffnungen in die Umsetzung des geplanten Schulneuordnungsverfahrens gesetzt. Konkret sieht dieses Folgendes vor: Aus dem Regionalschulteil des Gymnasialen Schulzentrums in der Bertolt-Brecht-Straße in Barth-Süd wird die Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“. Da auch der Hort, in dem die Grundschüler nach Schulschluss betreut werden, direkt angeschlossen sein soll, muss auch dieser Platz auf dem Bildungscampus finden. Dafür wiederum aber reicht die Platzkapazität des bestehenden Schulgebäudes nicht aus. Ein Anbau soll das Pro­blem lösen. Der Realschulteil indessen soll komplett an das Gymnasiale Schulzen­trum in der Uhlenflucht angeschlossen werden. Auch dort reicht aber der Platz nicht aus. Deshalb soll auch das Gymnasiale Schulzentrum durch einen Anbau erweitert werden. Von Kosten in Höhe von rund 22 Millionen Euro geht man aktuell aus.

Vorzeitliche elektrische Leitungen verkraften Belastung nicht

Ein Vorhaben, das Lehrerinnen und Lehrer einst hoffnungsvoll gestimmt hat, sie bestärkt hat, bis zur Umsetzung noch das Beste aus den miserablen Zuständen in der Chausseestraße, am jetzigen Standort, durchzuhalten. Übrig ist davon kaum noch etwas. Denn: „Mit der Verzögerung bleiben wesentliche Missstände in unserem Schulalltag noch länger bestehen“, heißt es in dem offenen Brief, der im Wesentlichen die gleichen Mängel aufzeigt wie jener des Schulelternrates.

Und das sind weitaus mehr als eingangs erwähnt. Von extremer Raumnot wird unter anderem zusätzlich berichtet, von zusätzlichen Aufgaben, die vom Lehrerkollegium bewältigt werden müssen, weil die Sekretärin krankheitsbedingt länger ausfällt und von Elektro-Anlagen, die scheinbar einem Brandschutzgutachter die Haare zu Berge stehen lassen würden. Vor allem die längst in die Jahre gekommene E-Anlage sorgt für Unmut. Trotz geplanten Umzugs sollte diese erneuert werden. Passiert ist nichts. Dabei sei diese Maßnahme nicht nur aus Sicht des Brandschutzes dringend nötig. So können Warm-Wasser-Boiler beispielsweise nicht eingeschaltet werden, da dies die Leitungen nicht verkraften. „Über Luftfilteranlagen brauchen wir vor diesem Hintergrund gar nicht nachdenken“, macht das Kollegium deutlich.

Kinder ekeln sich vor den Toiletten

Nahezu unhaltbar ist auch die Sporthallen-Situation für die Grundschule. Sie selbst verfügt über keine. Die Kinder werden mit dem Bus in die rund 2,5 Kilometer entfernte Vineta-Arena kutschiert. Die Hälfte der Unterrichtszeit würde dadurch ‚draufgehen‘.

Haarsträubendes wissen Lehrer und Eltern auch von den Toiletten zu berichten. Nicht verschließbare WC-Kabinen, mangelhafter Zustand, Gestank: „eine Zumutung und vom hygienischen Standpunkt nicht vertretbar“, heißt es in dem offenen Brief. „Viele unserer Kinder ‚verkneifen‘ sich den Toilettengang – manchmal bis es zu spät ist“, berichtet das Kollegium.

Vorwurf: Stadt macht ihre Hausaufgaben nicht

Nachteile für die Mädchen und Jungen befürchtet dieses für die Mädchen und Jungen im Hinblick auf die Medienkompetenz. Bei der Umsetzung der Digitalisierung ihrer Schule werfen Lehrerinnen und Lehrer der Stadt Untätigkeit vor. PC-Unterricht würde es nicht geben. Die vom Bund finanzierten Schülerendgeräte zur Absicherung des Homeschoolings seien nicht nutzbar, weil sie nicht eingerichtet seien und es keine Leihverträge gäbe.

Während die Schule ihre Hausaufgaben gemacht hätte, ein Medienbildungskonzept erstellt hätte, würde die Stadt ihre Aufgabe, die Erarbeitung eines Medienbildungsplanes für ihre Schulen, seit geraumer Zeit vernachlässigen. Ebenso, wie das Kollegium dahingehend zu unterstützen, dass an der Schule eine Schulsozialarbeiterin beziehungsweise ein Schulsozialarbeiter tätig wird.

Lehrer und Eltern fordern klare Aussagen

Die Mängel sind hier längst nur angerissen. „Die Vielzahl der sich anhäufenden Missstände wirft die Frage auf: Welchen Stellenwert hat Bildung in der Grundschule für die Verantwortlichen in der Stadt Barth? Oder ist es mangelndes Interesse, dass es trotz der akuten Situation kaum Maßnahmen zur Veränderung gibt und diese nicht forciert werden? Laut Wahlversprechen sollte Bildung in Barth einen hohen Stellenwert einnehmen. Wie viel ist dieses Wahlversprechen für die Nobert-Schule wert?“, fragt das Kollegium und fordert Antworten.

Eine Antwort gibt es auf letztere Fragen vom Bürgermeister während der Ausschusssitzung nicht. Nur so viel: Aktuell befinde man sich in der sogenannten Bauantragsphase für die Grundschule. Eine Zusage für Fördermittel in Höhe von fünf Millionen Euro habe man mündlich, aber nicht schriftlich bekommen. „Der Start für den Bau dürfte in nicht allzu weiter Zukunft erfolgen“, sagt er. Mit solchen dehnbaren Aussagen aber wollen weder Lehrerkollegium noch Eltern sich zufrieden geben. „Wir fordern eine klare Zeitschiene“, sagt Birgit Roßmann, Leiterin der Nobert-Grundschule.

