Rostock

Sie sind jung, hübsch, selbstbewusst und haben spannende Lebensgeschichten: Lilian Franz, Anna-Lena Fischer, Maike Budwig, Michelle Prehsmann und Diana Schult aus Mecklenburg-Vorpommern. Und sie haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen andere junge Frauen inspirieren und sich den Titel „ Miss Germany 2021“ sichern. Letzterem sind die fünf nun ein gutes Stück näher gerückt: Sie haben sich für das Viertelfinale des Beauty-Contests qualifiziert. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die „ Miss Germany“-Kandidatinnen aus MV vor.

Maike Budwig (33) aus Stralsund

Maike Budwig Quelle: Tobias Dick

Die Zöllnerin ist glücklich verheiratet und ein durch und durch lebensfroher Mensch. Dabei hat die ehemalige Leistungssportlerin einen Schicksalsschlag erlebt, der ihr Leben für immer verändert hat: Seit einem Motorradunfall im Jahr 2003 sitzt Maike im Rollstuhl. Davon lässt sich die Stralsunderin, die aktuell ein duales Studium zur Finanzwirtin macht, nicht ausbremsen. „Ich möchte der Welt beweisen, dass auch im Rollstuhl/mit Handicap noch fast alles möglich ist.“ Ihre Mission: Sie will ihre Mitmenschen für das Thema Barrierefreiheit sensibilisieren.

Lilian Franz (20) aus Prerow

Lilian Franz Quelle: Tobias Dick

Sie beschreibt sich als sehr heimatverbunden, liebt es aber auch, zu reisen. Neben dem Studium versorgt sie Gäste mit Heißgetränken. „Meine Eltern besitzen ein kleines Café, in dem ich sie in jeder freien Minute unterstütze.“ Die 20-Jährige ist sehr kreativ. Sie zeichnet, schreibt, fotografiert, spielt Klavier und singt. Sie schätzt es, in einer Welt zu leben, in der Frauen ihre Träume verwirklichen können und ist überzeugt, dass das zusammen besser gelingt. Wir müssen heutzutage keine Einzelkämpferinnen sein, um den Alltag zu bestreiten. Wir müssen vielmehr Hand in Hand durch das Leben gehen, uns gegenseitig supporten, ehrlich und mutig sein. Denn nur so können wir Außerordentliches erreichen.“

Anna-Lena Fischer (21) aus Rostock

Anna-Lena Fischer Quelle: Tobias Dick

Sie möchte im kommenden Jahr eine Ausbildung zur Diätassistentin beginnen. Privat setzt sie sich für ihre Überzeugungen ein: Die 21-Jährige ist Mitglied einer politischen Jugendgruppe. Der selbst ernannte Serienjunkie liebt die Natur. Schon in jungen Jahren hat sie eine Lebenskrise gemeistert. „Mit 15 Jahren hatte ich starke Depressionen und habe lange gebraucht, um damit klar zu kommen. Heute hat mich diese Zeit geprägt und stark gemacht. Ich bin heute ein komplett anderer Mensch. Heute setze ich mich für mich selbst ein und stehe zu meinen Werten.“

Michelle Prehsmann (23) aus Schwerin

Michelle Prehsmann Quelle: Tobias Dick

Wenn die Schwerinerin nicht gerade Zeit im Büro, im Fitnessstudio oder mit Freunden verbringt, steht sie gern als Model vor der Kamera. Gute Laune ist ihr Lebensmotto. Ihre Freunde mögen sie für ihre „bekloppte und tollpatschige Art“, wie sie sagt. Auch zu vermeintlichen Makeln stehen – das möchte sie anderen ans Herz legen. „Das Leben lebt sich einfach viel schöner, wenn man zufrieden mit sich selbst ist und die kleinen Dinge im Leben genießt.“

Diana Schult (26) aus Marlow

Diana Schult Quelle: Tobias Dick

Mode, Maniküre und Haarstyling – die Interessen der Mecklenburgerin klingen wie Mädchen-Klischees. Doch sie kann auch zupacken: Die 26-Jährige fährt Motocross und schraubt gern an Autos rum. Als Großhandelskauffrau steht sie in einem Baustoffhandel ihre Frau. Dabei lasse sie sich von ihren Gefühlen leiten und habe das Herz auf der Zunge. „Ich möchte vor allem Frauen dazu ermutigen, dass sie nicht immer Karriere machen müssen, sich nicht dem Druck der Gesellschaft stellen müssen, sondern das tun, was ihnen liegt und am meisten Spaß macht.“

Beim Onlinevoting ausgeschieden sind Vanessa Brückner (27) aus Greifswald, Laura Marks (25) und Maria Heinke (23) aus Schwerin, Kim Hoppe (23) aus Rostock und Irina Dinnebier (32) aus Wismar. Die fünf Siegerinnen aus MV dagegen sind ihrem Ziel ein Schritt näher, erreicht haben sie es aber noch lange nicht. Immerhin wollen 75 Frauen aus allen Teilen Deutschlands ihnen die Krone wegschnappen. Nachdem die Top 5 pro Bundesland feststehen, kürt eine Jury anhand der Miss Germany-Parameter (Authentizität & Ausstrahlung, Kreativität & Unterhaltung, Professionalität & Expertise, Community-Care & Kritikfähigkeit) demnächst die Top 2 pro Bundesland.

Abflug ins Missen-Camp

Ende November werden dann die 16 Finalistinnen ernannt. Für sie geht’s im Februar ins dreiwöchige „Miss Germany-Personality-Camp“, wo verschiedene Workshops und Model-Coachings mit Medien- und Laufstegprofis auf sie warten. Am 27. Februar wird beim Finale in der Europa-Park Arena in Rust dann die „ Miss Germany 2021“ gewählt.

Wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu stehen und sich Publikum und Jury zu präsentieren, hat Diana Herdt aus Wismar im Frühjahr 2020 erlebt. Sie war für Mecklenburg-Vorpommern bei der Misswahl angetreten. Im Finale schied die Studentin bei der Wahl der Top 6 aus. Schlussendlich verlieh die Jury der Kielerin Leonie Hase den begehrten Titel. Fast 7500 Frauen hatten sich der Miss Germany Corporation zufolge im vergangenen Jahr bundesweit um die Krone beworben.

Veranstalter wollen Powerfrauen feiern

Mit dem Wettbewerb will die Corporation nach eigenen Angaben „Frauen ermutigen, sie selbst zu sein und sich nicht unterkriegen zu lassen“ und für ihre Träume zu kämpfen. Ein Image-Wandel, den die Misswahl-Organisatoren vor einem Jahr einläuteten: Damals hatten sie sich vorgenommen, unter dem Titel „Empowering authentic women“ neben der äußeren die innere Schönheit, die Stärke und Persönlichkeit der „ Miss Germany“-Kandidaten in den Fokus zu setzen. Damit reagierten die Veranstalter des Wettbewerbs auch auf Kritiker, die ihnen in der Vergangenheit Oberflächlichkeit und Sexismus vorwarfen.

Von Antje Bernstein