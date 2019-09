Barth/Löbnitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 23 in Löbnitz sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 48-jährige Frau aus der Gemeinde Schlemmin gegen 5.30 Uhr in Richtung Barth unterwegs. Etwa 100 Meter vor dem Ortsausgang wollte sie offenbar nach linksabbiegen. In diesem Moment setzte eine 32-jährige Frau aus der Gemeinde Trinwillershagen zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Audi der 32-Jährigen landete im Straßengraben, der VW der 48-Jährigen kollidierte mit einem Baum. Die 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der polizeilich geschätzte Sachschaden beträgt rund 20000 Euro. Die L23 musste für eine halbe Stunde voll, für eine weitere halbe Stunde halbseitig gesperrt werden.

Von Robert Niemeyer