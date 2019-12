Missstände behoben – Wustrow hebt Sanierungssatzungen auf

Wustrow

Innerhalb eines begrenzten Gebiets im historischen Zentrum Wustrows wurde 1991 ein Sanierungsgebiet beschlossen. Es war aufgeteilt in die Bereiche Ost und West. Für unter anderem 17 Erschließungsmaßnahmen, mehr als 90 private Modernisierungsvorhaben sowie Neubauten an sogenannten Gemeinbedarfseinrichtungen wurden nach der Genehmigung beider Sanierungsgebiete bis zum Jahr 2007 insgesamt 8,82 Millionen Euro Städtebaufördermittel bewilligt. Darin eingerechnet ist der kommunale Eigenanteil in Höhe von 2,32 Millionen Euro. Außerdem erfolgten mehrere Grundstücksneuordnungen mit An- und Verkäufen. Jetzt haben die Mitglieder der Gemeindevertretung die Aufhebung der beiden Sanierungssatzungen mehrheitlich beschlossen.

Das Sanierungsgebiet existiert damit nicht mehr. „Ein Sanierungsgebiet ist immer nur so lange und soweit förmlich festzusetzen, wie auch städtebauliche Missstände bestehen“, hatte Elke Rensberg vom Sachbereich Bau und Planung/Liegenschaften im Amt Darß-Fischland zur Begründung des Doppelbeschlusses angeführt.

Eigentümer müssen Ausgleichsbetrag entrichten

Im Zusammenhang mit dem Abschluss haben die Grundstückseigentümer in dem Sanierungsgebiet einen sogenannten Ausgleichsbetrag zu entrichten, schließlich führten die städtebaulichen Maßnahmen zu einer Werterhöhung der Grundstücke, wie Elke Rensberg ausführt. Mit Abschluss der Sanierung trete die Zahlungspflicht ein.

Ein Großteil der betroffenen Eigentümer haben von einer Rabattregelung Gebrauch gemacht, indem sie vorzeitig einen Ablösebetrag mit der Gemeinde vereinbart hatten. Laut Elke Rensberg haben die Einsparung von 20 Prozent der Endsumme mehr als 90 Prozent der Betroffenen genutzt. Lediglich 39 Eigentümer haben diesen Weg nicht gewählt.

Wenn die Satzung rechtskräftig aufgehoben ist, wird die Löschung des Sanierungsvermerks aus dem Grundbuch seitens der Kommune, in diesem Fall durch das Amt Darß/Fischland, auf den Weg gebracht. Für die Eigentümer ist das kostenfrei.

Von Timo Richter