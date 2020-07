Mit 1,3 Millionen gefördert: Darum ist Born die Kinderstube des Baltischen Störs

Born

Für die Wiederansiedlung des Störs im Ostseeraum erhält das Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (LFA) vom Land und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds rund 1,3 Millionen Euro. In der Versuchsanlage in Born wird seit Jahren intensiv an der Nachzucht des Störs gearbeitet. Die Elterntiere des neuen Baltischen Störs wurden 2005 und im Folgejahr aus Kanada eingeflogen. Die damaligen Elterntiere waren Basis des damaligen Forschungsprogramms.

Nachdem in Born die Grundlagen für die Wiederansiedlung des Störs gelegt worden waren – beispielsweise durch das Aussetzen einjähriger Jungfische im Bereich der Odermündung und ein spezielles Monitoring der Wege, die die Fische nahmen – soll das auf drei Jahre angelegte Ansiedlungsprogramm nun dazu dienen, eine sich selbst reproduzierende Stör-Population im Ostseeraum aufzubauen.

Kooperation auf internationaler Ebene

Das geschieht auf internationaler Ebene. So soll die Zusammenarbeit insbesondere mit den südlichen und östlichen Anrainerstaaten intensiviert werden, teilt das Umweltministerium mit. Schon im April des vergangenen Jahres hatten die Anrainer einen Aktionsplan für den Baltischen Stör ratifiziert. Auf der Basis dieses Plans der Helsinki-Kommission erfolgt die Realisierung nicht nur des geförderten Vorhabens, sondern auch des begleitenden wissenschaftlichen Monitorings. Die Helsinki-Kommission ist das oberste Entscheidungsgremium zu Fragen der Umsetzung des Helsinki-Abkommens von 1992 zum Schutz der Meeresumwelt in der Ostsee. Ihr gehören laut Umweltministerium alle neun Ostseeanrainerstaaten sowie die Europäische Union an.

Das Monitoring geschieht dann in Kooperation mit Fischern und Anglern, die den Fang gekennzeichneter Fische melden sollen. Um überhaupt eine ausreichende Anzahl von Stören zu erhalten, wird auch die Basis für die Nach- und Aufzucht von Stören am Institut für Fischerei ausgebaut. In der Versuchsanlage in Born wurden in der Vergangenheit vitale Fische erzeugt, die zuletzt im Bereich der Odermündung ausgesetzt wurden.

Aussterbende Art wird nachgezüchtet

Hintergrund: Vor etwa 1000 Jahren, heißt es aus dem Umweltministerium, wanderte der Amerikanische Atlantische Stör in den Ostsee­raum ein. Er verdrängte den hier vormals vorkommenden Europäischen Atlantischen Stör. Deshalb wird er auch Baltischer Stör genannt.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erfährt der Stör laut Mitteilung aus dem Backhaus-Ministerium jedoch einen katastrophalen Bestandsrückgang. Ursache sind vor allem die zunehmende Gewässerverbauung- und verschmut­zung sowie eine intensive Fischerei auf die aufsteigenden Laichfische. Seit 1969 gelten sowohl der Europäische als auch der Baltische Stör in deutschen Gewässern als ausgestorben. Der letzte Baltische Stör wurde 1996 vor der Küste Estlands gefangen.

Aquakulturforschung seit 50 Jahren

Die Aquakulturforschung in Born gibt es inzwischen seit 50 Jahren. Die Einrichtung wurde 1969 in Betrieb genommen – damals stand die Beschaffung von Devisen im Vordergrund. Aale sollten für stetigen Geldfluss im damaligen Arbeiter- und Bauernstaat sorgen. Heute beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Grundlagenforschung für die Aufzucht von Fischen, und seit Neuestem auch dem Wachsen von Garnelen.

Der in der aufstrebenden DDR gefeierte Walter Ulbricht war seinerzeit Feuer und Flamme für das Projekt. Vor dem Borner Hafen sollten 250 Holzkonstruktionen im Bodden versenkt werden, in denen die kleinen Aale wachsen und dann gewinnbringend verkauft werden sollten. Die Kästen wurden schnell zusammengezimmert, eine DDR-Kaufhalle vom Typ C errichtet, doch dann richtete sich der Blick auf die eigene Bevölkerung. Die sollte auch Speiseforellen genießen dürfen. Idee war, das warme Abwasser des Kernkraftwerks Lubmin irgendwie für die Fischproduktion in Born einsetzen zu können, somit würden sich die Forellen dann auch im Winter fortpflanzen.

Allein die sogenannte Born-Forelle ist heute noch gefragt. In der inzwischen 10. bis 15. Generation haben sich die eigentlich kühles Süßwasser liebenden Fische an die Bedingungen im Bodden gewöhnt.

Von Timo Richter