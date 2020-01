Mit 1,5 Promille: Mann baut Unfall in Marlow

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall am Samstagabend in Marlow bei Ribnitz, hat ein Mann mit 1,5 Promille die Kontrolle über sein Auto verloren. Er wurde dabei leicht verletzt. Der Polizei zufolge kam der 25-Jährige auf der Landesstraße 181 in einer Kurve von der Straße ab. Der BMW landete auf dem Dach liegend.

Nach dem Atemalkoholtest wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro Schaden und der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Ein weiterer Unfall in Marlow

Bereits am Freitagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall in Marlow zwei Personen leicht verletzt worden. Dort stießen zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung zusammen. Als Unfallursache wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Missachten der Vorfahrt angenommen. Es entstand ein Schaden von ungefähr 9000 Euro.

