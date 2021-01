Mit 2,8 Promille auf dem Rad: Barther Polizei stoppt mehrere Rauschfahrten

Barth/Stralsund

Alkohol oder Drogen konsumiert und ans Steuer oder aufs Rad gesetzt: Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Barth haben Beamte am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer der Rauschfahrt überführt. Insgesamt zwei Straf- und 26 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen Drogen- und Alkoholsünder eingeleitet.

42-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer

Bereits am Freitag stoppten die Beamten gegen 17.25 Uhr in Saal ein Pkw Ford. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 42-jährige Fahrzeugführerin aus der Region nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem sei den Beamten aufgefallen, dass sie augenscheinlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte dies und zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin, Metamphetamin und THC an. Im Krankenhaus wurde der 42-Jährigen anschließend eine Blutproben entnommen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Alkoholsünder droht Bußgeld und Fahrverbot

Am Sonnabend ging den Beamten in den frühen Morgenstunden ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Altenpleen ins Netz, der unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw VW in Prohn unterwegs war. Dort wurde er gegen 3.50 Uhr aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der 22-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro, einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einen Monat Fahrverbot rechnen, teilt die Polizeiinspektion Stralsund mit.

Radfahrer in Barth mit 2,8 Promille intus unterwegs

Ebenfalls am Sonnabend wurde gegen 13.10 Uhr in Barth ein Fahrradfahrer kontrolliert. Der 52-jähriger Barther stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab 2,80 Promille, eine Blutprobenentnahme schloss sich an. Die Beamten stellten eine Strafanzeige aus.

Den Verdacht, unter Alkoholeinfluss am Steuer zu sitzen, hegten Beamte am Sonntag gegen einen 58-jährigen Opelfahrer, den sie gegen 11.45 Uhr zwischen Prohn und Stralsund anhielten und kontrollierten. Der aus der Nähe von Stralsund stammende Fahrer musste sich einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest unterziehen, der einen Wert von 0,78 Promille ergab. Auch ihn erwarten ein Bußgeld, ein Punkt in der Flensburger Kartei und ein Monat Fahrverbot. In allen vier Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Fünf Rotlicht-Verstöße an Löbnitzer Kreuzung

Nicht nur Alkohol- und Drogensünder gingen den Beamten des Barther Polizeireviers bei den Kontrollen am Wochenende ins Netz. Darüber hinaus wurden an der Ampelkreuzung am Rathaus in Löbnitz fünf Rotlichtverstöße festgestellt. Die „Rotsünder“ müssen mit einem Bußgeld von jeweils 70 Euro und einen Punkteintrag in Flensburg rechnen. Geahndet werden zudem zwei festgestellte Überholverstöße auf der Bundesstraße 105 mit jeweils 70 Euro Bußgeld und einem Punkt sowie fünf Handyverstöße mit jeweils 100 Euro Bußgeld und einem Punkt sowie zwölf weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Bei den Kontrollen stellten die Beamten zudem Mängel an elf Kraftfahrzeugen fest und leiteten daraufhin sogenannte Kontrollberichtsverfahren ein. Die Verantwortlichen haben nun sieben Tage Zeit, diese Mängel abzustellen.

