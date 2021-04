Mit 86 Jahren das erste Buch: Darum schrieb Marga Gnoth ihr Leben auf

Ribnitz-Damgarten

Marga Gnoth ist 86 Jahre alt und ein Damgartener Urgestein. Und ein bisschen verrückt sei sie auch, sagt sie von sich selbst. Und das muss man wohl auch sein, wenn man jedes Jahr zu Ostern einen Baum im Vorgarten mit bis zu 3000 Kunststoff- und echten Eiern schmückt. Mit ihrem Ostereierbaum hat sie es im Laufe der Jahre zu einiger „Berühmtheit“ gebracht. Und da sie auch gern Gedichte schreibt, hat sie sich auf ihren Eierbaum einen Reim gemacht. So heißt es in einer Zeile: „Und trotzdem wächst er, es ist eine Pracht – der Eierbaum, der fröhlich macht.“

Marga Gnoth dichtet aber nicht nur, sie malt auch leidenschaftlich gern, bevorzugt Landschaften. Vor allem Aquarelle, aber auch Bilder in Acryl und in Öl. Anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Foyer des Ribnitzer Rathauses sagte sie einmal: „Erst wenn man malt, merkt man, wie schön viele Gebäude in der Stadt eigentlich sind und wie viele Farben der Himmel hat.“

Lehre auf der Boddenwerft

Bevorzugte Motive: Windflüchter am Weststrand, rohrgedeckte Häuser in Ahrenshoop, knorrige Weidenbäume, Blick von Pütnitz in Richtung Ribnitz, die Damgartener St. Bartholomäus-Kirche, die Ribnitzer Marien-Kirche und das Rostocker Tor.

Sehr deutlich wird ihre Liebe zum Detail besonders bei den Gebäudedarstellungen. Kein Wunder. Denn Marga Gnoth, die von 1941 bis 1950 in Damgarten die Schule besuchte, nahm 1950 auf der Damgartener Boddenwerft eine Lehre als „Technische Zeichnerin“ auf. Da das Gelände der Boddenwerft ab 1951 von der Roten Armee als Militärflugplatz genutzt wurde, musste sie die Lehre in Gehlsdorf auf der Bootswerft beenden. Bis 1961 arbeitete sie in einem Mal- und Zeichenzirkel mit. Künstlerischer Leiter war Arnold Klünder aus Althagen.

Viele Jahre war Marga Gnoth an der Rudolf-Harbig-Schule und dann an der Hans-Beimler-Schule tätig. Hier unterrichtete sie im Fach Kunsterziehung. 1990 ging sie in den Vorruhestand. Dies alles und noch viel mehr ist in ihrem jetzt vom Rostocker ß Verlag herausgegebenen Buch nachzulesen. „Mach irgendwas“, so der launige Titel.

Das erste Buch von Marga Gnoth ist zwar vor allem ein autobiografischer Bericht, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Denn die 86-Jährige nimmt die Leserinnen und Leser auch mit auf eine Zeitreise durch die drei Gesellschaftsordnungen, in denen sie lebte und arbeitete. Die Leserinnen und Leser lernen einen begabten Menschen kennen, der mit großer Energie die Möglichkeiten, die sich für die persönliche Entwicklung boten, konsequent nutzte und immer neugierig auf das Leben blieb. Bis ins hohe Alter hinein. Zu diesen Gelegenheiten, die sie beim Schopfe packte, gehörte die Lehre auf der Damgartener Boddenwerft.

An Bord des Forschungsschiffes „Ernst Haeckel“

Das sei eine wunderbare Zeit gewesen, schreibt sie in ihrem Buch. Nicht nur die theoretische und praktische Ausbildung sei toll gewesen, auf der Werft sei auch jede Menge Kunst und Kultur in Zirkel und Arbeitsgemeinschaften geboten worden. „Das war so richtig was für mich“, erzählt Marga Gnoth. Sie machte überall mit, sei es in der Wasserfahrtsportgemeinschaft, beim Schiffsmodellbau, Sport oder Laienspiel. Sehr gern erinnert sie sich auch an die einmal im Monat durch das Rostocker Theater auf der Werft angebotenen Veranstaltungen. Die junge Frau ließ nichts aus.

Sehr lesenswert ist auch das Kapitel über ihre Zeit auf dem Fischerei-Forschungsschiff „Ernst Haeckel“. Im Februar 1964 lief das Schiff von Rostock-Marienehe aus. Kurs Skagerrak. Die Damgartnerin musste fast alle Arbeiten an Bord mitmachen: Ruderwache, Dampfer pönen, Fische schlachten, einfrosten und an Deck Eis klopfen. Und auch im Maschinenraum gab es zu tun. Dort war ihr Vater Heinz Müller Chief.

Und jede Menge „dumme Sprüche“ von den alten Matrosen gab es obendrauf. Doch die schlagfertige Damgartnerin wusste zu parieren. So sei ihr einmal ein Eimer mit Essensresten in die Hand gedrückt worden mit den Worten: „Geh doch mal das Kielschwein füttern!“. Das ging allerdings nach hinten los. „Denn die Matrosen wussten natürlich nicht, dass ich Technische Zeichnerin im Schiffbau gelernt hatte und mich also auskannte, was ein Kielschwein ist. Das gibt es tatsächlich und ist eigentlich der Innenträger eines Schiffes.“

Das Buch (ISBN 978-3-940835-39-0) kostet 19,95 und ist in der Wossidlo-Buchhandlung Ribnitz-Damgarten erhältlich.

Von Edwin Sternkiker