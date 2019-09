Barth

Ein Großraum-Taxi mit sechs Insassen ist am Mittwoch plötzlich während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Der Vorfall ereignete sich in Saal bei Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Als der Rauch nach Polizeiangaben kurz nach 7 Uhr durch das Armaturenbrett in das Innere des Transporters gelangte, reagierte die 60-jährige Fahrerin schnell. Sie stoppte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Langen Straße und brachte alle mitfahrenden Gäste in Sicherheit. Kurz darauf brannte der Wagen komplett.

Ursache offenbar technischer Defekt

Zum Glück wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug gehört zu einem Taxiunternehmen der Region. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Brand vom Motorraum aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Die Gemeindefeuerwehr Saal löschte den Brand. Am VW Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

