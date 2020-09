Pruchten

Die Polizei ermittelt gegen einen 45-jährigen Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht. Der Mann soll sich nach Polizeiangaben am Freitagvormittag mit seinem Laster inklusive Anhänger auf dem Radweg zwischen Pruchten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) und der Landesstraße 211 festgefahren haben. Als eine Streife nach einem Hinweis aus der Bevölkerung an der Unfallstelle eintraf, stand dort nur der Anhänger. Der dazugehörige Laster wurde jedoch schnell ermittelt. Er befand sich in Pruchten.

75 000 Euro Sachschaden

Sowohl am Radweg, an Bäumen, an einer Brücke und an dem Lkw-Gespann fanden die Beamten Beschädigungen. Der Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 75 000 Euro geschätzt. Allein 60 000 Euro werden den Beschädigungen am Radweg und den Bäumen zugeschrieben. Vermutlich hatte sich der aus Berlin stammende Fahrer verfahren.

Von OZ