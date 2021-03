Mit „Nis Randers“ beginnt für Seenotretter auf dem Darß neue Zeitrechnung

Darßer Ort/Bremen

Eine verzweifelte Mutter, ein beherzter Seemann und am Ende die glückliche Rettung eines längst verschollen geglaubten Bruders. Die Ballade „Nis Randers“ von Otto Ernst, erschienen im Jahr 1901, beschreibt auf eindrückliche Art und Weise die Rettung eines Schiffbrüchigen aus sturmdurchtoster See. „Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz“, heißt es in der Ballade. Die Wellen rasen wie menschenfressende Rosse daher. Nis Randers jedoch rudert mit seinen Mannen dagegen an – mit glücklichem Ausgang. Der Musiker Achim Reichel war im Jahr 2005 Botschafter der Seenotretter und hat aus der Ballade eine rockige Version gemacht

Für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sind die Zeilen mehr als nur eine Ballade. „Der Name ,Nis Randers’ steht wie kaum ein zweiter für die freiwillige, selbstlose Bereitschaft der Seenotretter zum gemeinschaftlichen, oft gefahrvollen Einsatz auf Nord- und Ostsee“, sagt der Vorsitzende der Seenotretter, Gerhard Harder. „Nis Randers“ ist der Name eines Neubaus, der ab Herbst auf dem Darß stationiert werden wird. Das neue Schiff der 28 Meter-Klasse löst die „Theo Fischer“ ab, die seit Anfang der 2000er-Jahre nahe der Kadetrinne im Einsatz ist.

Vertretungsschiff

Die „Theo Fischer“ wird künftig als sogenanntes Vertretungsboot an verschiedenen Stationen im Einsatz sein, so der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Christian Stipeldey. Diese Aufgabe hat bis dahin die „Vormann Jantzen“ inne. Das Schiff wird nach Indienststellung der „Nis Randers“ ausgemustert.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Nis Randers“ ist eines der wenigen Schiffe der Gesellschaft, die nicht den Namen eines verstorbenen Seenotretters trägt. Laut Christian Stipeldey entstammen die Boots- und Schiffsnamen aus verschiedenen Quellen, wichtig sei ein regionaler Bezug. Auch hat es ein Schiff gleichen Namens bereits einmal gegeben. Das wurde nach Außerdienststellung nach gut 30 Einsatzjahren nach Kroatien verkauft. Entgegen der Tradition der Seenotretter, die Namen der neuen Schiffe erst bei der Taufe bekannt zu geben, wurde der Name des neuen Seenotrettungskreuzers anlässlich des Geburtstages des Balladenschreibers Ernst Otto genannt.

Vorfreude

Bei den Seenotrettern auf der „Theo Fischer“ herrscht große Vorfreude auf den Neubau. Die „Nis Randers“ ist rund fünf Meter länger als die „Theo Fischer“, die zuvor in Warnemünde stationiert war. Für Vormann Frank Weinhold wird sich in erster Linie die Arbeitssituation mit dem neuen Schiff verbessern. Die Länge macht’s. Besser werde auch die Wohnsituation auf dem Seenotrettungskreuzer. „Mit der ,Nis Randers’ bricht für uns eine neue Zeitrechnung an.“ Und natürlich kennt die Besatzung die Geschichte, die mit den Worten „Sagt Mutter, ’s ist Uwe“ endet und Generationen von Schülern in Norddeutschland berührt hat. Auch heute noch, einem Schulbuchverlag sei Dank, müssen sich Kinder mit der eindringlichen Ballade auseinandersetzen.

Die „Nis Randers“ wird das sechste Schiff der neuen 28 Meter-Klasse. Der Seenotrettungskreuzer ist 6,20 Meter breit und hat einen Tiefgang von etwas weniger als zwei Metern. Ausgestattet ist er mit zwei Maschinen, die es zusammen auf eine Leistung von mehr als 3900 Pferdestärken bringen. Das neue Schiff auf dem Darß hat eine Verdrängung von 120 Tonnen. Es läuft maximal mit einer Geschwindigkeit von 24 Knoten, das entspricht annähernd 45 Stundenkilometern. Ausgestattet ist die „Nis Randers“ zudem mit einer 220 Kubikmeter je Stunde leistenden Feuerlöschpumpe. Löschwasser kann über ein ferngesteuertes Strahlrohr bis zu 80 Meter weit geworfen werden. In der Heckwanne wird ein gut acht Meter langes Tochterboot mitgeführt.

Inselhafen

Noch hat das Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Nothafen Darßer Ort seinen Liegeplatz. Künftig wird es im noch zu bauenden Inselhafen in Verlängerung der Prerower Seebrücke festmachen. Der Nothafen inmitten der Kernzone des Nationalparks wird nach Eröffnung des Inselhafens geschlossen. Erste Teile des neuen Hafens sollen bereits im kommenden Jahr nutzbar sein, im Jahr 2023 soll der Inselhafen Prerow komplett eröffnet werden.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter