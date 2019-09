Mit „Shrek“ und „Jorge“ auf den Gaudi-Gipfel

Ribnitz-Damgarten

A weng exotisch is des scho, was die Preißn da treibn, in diese Dirndln und Lederhosn - ja mei, is denn scho wieder Fasching? Na ja, fast: Auf der Hubertuswiesn feierte die Damgartener Schützengilde am Samstag ihr elftes Oktoberfest. Zu zünftiger mecklenburg-vorpommerscherscher Blasmusi drehten sich Hendln, wurden Haxn geschwungen, schunkelten Vronis und Xavers, dass die Bänke wackelten, tanzten sich Seppls und Zenzis in den blau-weißen Festzelthimmel.

Stilecht im Dirndl: Claudia Thiel und Anja Weidlich. Quelle: Susanne Retzlaff

„Der Spaß, die Maß, die ganze Atmosphäre“, das ist es, was Kai Thiel und Lutz Weidlich aus Tempel auf ihr erstes Oktoberfest gelockt hat. „Wir sind vor acht Jahren hergezogen, jetzt kommen wir an“, stoßen ihre Damen Claudia Thiel und Anja Weidlich lachend an. „Es ist tatsächlich toll hier“, freuen sie sich über den Tipp eines befreundeten Pärchens und auf das sagenumwobene Kulturprogramm.

Jan Riek und Christian Gehder haben sich „auf Anraten der Eltern“ auf den langen Weg von Rostock nach Ribnitz-Damgarten gemacht und bereits nach zehn Minuten im Festzelt gewusst: „Hier sind wir richtig!“ Extra aus der Altmark angereist sind Andreas und Gabriela Weber, Alexandra Ahrend sowie Enrico und Maren Kahre. Unter ihnen echte Kenner bajuwarischen Brauchtums: „Wir haben Kinder in Bayern und waren dort bereits auf Volksfesten“, bezeugen die Webers die Authentizität der norddeutschen Oktoberfest-Variante.

Die Ribnitzer „Luckauer-Ladys“ fegten in Tangomanier über das Parkett, die Bernsteinstädterinnen Silvera Moldenhauer und Lina Mader verliehen mit ihren indonesisch-chinesischen Wurzeln bayerischer Tracht internationales Flair und Jette Radbruch bot Lebensnotwendiges wie Schaumküsse, Schnaps und – natürlich – Brezn im Bauchladen feil, da biss Rene Laars an. Der Graal-Müritzer wusste die ultimative Antwort auf die Frage, warum man in Norddeutschland Oktoberfest feiert: „Damit man deswegen nicht runter nach München fahren muss!“ Logo, lieber hier oben feiern und die Schützen unterstützen, meinte der Breznbeißer, der sein erstes Mal „mega, absolut klasse“ fand.

Rene Laars hat Appetit auf eine Brezn, die Jette Radbruch im Angebot hatte. Quelle: Susanne Retzlaff

Und da hatte das Kulturprogramm noch gar nicht angefangen, durch das „Shrek“ und „Fiona“ mit rustikalem Humor und gefühlten 240 Kilo Lebendgewicht führten. Jorge Gonzáles, Motsi Mabuse und Joachim Llambi waren für das " Let's Dance Schützen-Special" zur Hubertuswiesn gekommen, um die Tanzkünste prominenter Paare zu bewerten. Papa Schlumpf mit Schlumpfine, ein karibischer Pirat mit seinem blonden Fluch und die unvermeidlichen Geissens forderten ein viertes Paar heraus, das die Moderatoren aus dem Publikum pickten. Doreen und Jens Helms aus Gelbensande mit Wurzeln in Damgarten und fleißige Oktoberfestbesucher hatte es „kalt erwischt“.

Nun tanzten die vier Paare um die Gunst der gnadenlosen Jury und des fachkundigen Publikums. Disco-Fox, Schneewalzer – zwischen den Runden verschenkte „ Andrea Berg“ lächelnd Sterne – und Rock'n’roll: Da zog Doreen Helms die Pumps aus. Die Jury hatte es nicht leicht. Nach zu schwachem Hüftschwung ließ die Steigerung beim Walzer Motsi vor Rührung weinen und die barfüßige Doreen rang Joachim Llambi Respekt ab.

Von Schlümpfen und Piraten zum Tanz-Wettbewerb herausgefordert: Jens und Doreen Helms. Quelle: Susanne Retzlaff

Doch war Robert wirklich sympathisch und Vadder Abraham ein Schlumpf? Hat Carmen tanzen gelernt und womit hat der blonde Fluch der Karibik Jorge bestochen? Eine Fünf für alle, Schiebung, das Publikum blickte durch und sah Doreen und Jens Helms klar vorn, zur Belohnung durfte sie in bequemen Tretern mit einem berühmten Pfennigabsatzstöckler tanzen. Geschafft!

Marga Gnoth (84), Oktoberfest-Urgestein alias Joachim Llambi und Andrea Berg als Maite Kelly der Kulturabteilung in der Schützengilde übten bereits Manöverkritik, während das Publikum noch jubelte. „Gar nicht so einfach, sich jedes Jahr etwas neues einfallen zu lassen“, dankten sie der Jugend, die kräftig mitgeholfen hatte, dass die Schützengilde und ihre Gäste bei ihrem Oktoberfest einmal mehr den Gipfel der Gaudi erklimmen konnten.

Von Susanne Retzlaff