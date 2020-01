Mit Trommeln und Trompeten ins neue Jahr

Ribnitz-Damgarten

Mit Trommeln und Trompeten, Marschmusik und Seemannsliedern wollen die Mitglieder der Original Mecklenburg-Vorpommerschen Blaskapelle am 11. Januar das neue Jahr begrüßen. Dazu laden sie und die Stadtverwaltung um 14 Uhr in das Ribnitz-Damgartener Begegnungszentrum in der Gustav-Adolf-Demmler-Straße ein. Karten (12 Euro) gibt es in der Ribnitz-Damgartener Tourist-Information, Telefon 03821/2201.

Übrigens: Im Anschluss an den Neujahrsball feiern die Musiker zusammen mit „Kind und Kegel“ Weihnachten. „In den Wochen vor dem Fest haben wir dafür einfach keine Zeit, denn da geben wir Weihnachtskonzerte oder spielen auf Adventsfeiern“, erzählt Michael Gabbert. Die Weihnachtsfeier im Januar sei eine gute Möglichkeit, sich bei den Familien zu bedanken. „Nur deshalb, weil sie uns den Rücken stärken, können wir die vielen Auftritte bestreiten.“ Und da kommen übers Jahr immerhin 40 bis 50 zusammen.

Blaskapelle wurde 1956 gegründet

Seit 1986 ist Gabbert der musikalische Leiter der Blaskapelle, die 1956 gegründet wurde. Im kommenden Jahr wird die Kapelle also 65 Jahre alt. „Das soll aber nicht groß gefeiert werden“, verrät er lachend. „Denn 65 Jahre, das hört sich irgendwie nach Rente an.“ Deshalb habe man sich vorgenommen, erst dann so richtig auf die Pauke zu hauen, wenn der 66. Geburtstag ansteht. Nach dem Motto à la Udo Jürgens: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an ...“ Ein kleines Jubiläum kann man bereits in diesem Jahr feiern, nämlich 50 Jahre gemeinsames Musizieren von Michael Gabbert (Flügelhorn), Edgar Fink (Tuba) und Peter Lenz ( Trompete).

Derzeit gehören insgesamt 18 Musiker und Musikerinnen der Blaskapelle an. Sie kommen aus Ribnitz-Damgarten, Hamburg, Rostock und Bad Doberan sowie Ravensberg. Neben vielen regionalen Veranstaltungen, zum Beispiel auf dem Fischland und dem Darß beim traditionellen Tonnenabschlagen, spielen die Blasmusiker auch zum Tanz und zum Frühschoppen sowie zu privaten Anlässen und Betriebsfeiern auf. Aber auch nach Dänemark und Tschechien reisten die Musiker bereits zu Gastspielen. Das Repertoire reicht von Marschmusik über böhmisch-tschechische Blasmusik bis hin zur Tanzmusik.

Jeden Donnerstag wird geprobt

Ständig schaue man sich in der Blasmusikszene um und suche nach neuen, modernen Titeln, so Gabbert. Geprobt wird jeden Donnerstag ab 19 Uhr für anderthalb Stunden in einem Raum auf dem Gelände der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten, dazu kommen noch zwei bis drei Wochenendenproben, wo neue Titel einstudiert und an Programmen gearbeitet wird. Man freue sich über jeden, der mitspielen möchte und sein Instrument gut beherrscht. Gefragt seien die klassischen Blechbläser, „aber wir suchen auch einen Schlagzeuger“, so Gabbert. Interessenten können bei den Proben vorbeischauen oder auch über das Internet www.omv-blaskapelle.de Kontakt aufnehmen.

Der musikalische Leiter verweist nicht ohne Stolz darauf, dass die Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle die älteste durchgängig musizierende Blaskapelle in Mecklenburg-Vorpommern ist. Jedenfalls habe noch niemand das Gegenteil beweisen können. Kleiner historischer Rückblick: Als es Mitte der 1950er Jahre hieß, dass die Betriebe mehr für Kultur tun sollen, horchten Werner Sieg, Siegfried Ritter und Fritz Bründel auf. Sie arbeiteten damals beim Kraftverkehr „ Ostseetrans“ Damgarten und kamen auf die Idee, eine Blaskapelle zu gründen. Es wurde ein Aufruf im Betrieb gestartet.

Anfangs nur fünf Titel im Repertoire

Als genug Leute und Instrumente vorhanden waren, wurde geübt. Unterstützung gaben das Rostocker Konservatorium und die Volkshochschule. Und dann war es so weit: Im Herbst 1956 fand im Rahmen einer Betriebsveranstaltung der erste nicht öffentliche Auftritt statt. Gerade mal fünf Titel hatten die Musiker damals im Repertoire. Der erste öffentliche Auftritt fand dann am 1. Mai 1957 statt. Beim Ummarsch von Damgarten nach Ribnitz ging die „ Blaskapelle Ostseetrans“ vorneweg.

Mitte der siebziger Jahre bekam das Orchester Verstärkung. Zehn Mitglieder des aufgelösten Kinder- und Jugendblasorchesters Ribnitz-Damgarten stießen zum Blasorchester Ostseetrans. Übrig geblieben bis heute sind davon drei, nämlich Edgar Fink, Michael Gabbert sowie Peter Lenz.

Von Edwin Sternkiker