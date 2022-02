Barth

Das ohnehin breit gefächerte Barther Dienstleistungsspektrum für Wassersportler wird seit einigen Monaten um eine Bootssattlerei ergänzt. „Nord/Nordost“ hat Roy Mc Manus seinen Handwerksbetrieb in Anlehnung an eine beliebte Krimiserie genannt. Zu finden ist er am Wirtschaftshafen 2 im Obergeschoss des neuen Achteckgebäudes der Firma Sportboot- und Industriemotoren Olaf Lingrön.

Mit Irland und Schottland verbinden den 56-jährigen Inhaber nur noch der Name seiner Vorfahren und der gelegentliche Genuss eines Glases guten Whiskys. Sein Großvater sei zwar gebürtiger Ire gewesen, habe aber in Schottland gelebt, berichtete er aus der Familienhistorie. „Mein Vater wurde bereits in Berlin geboren, ich selbst in Thüringen.“ In Bad Langensalza erlernte er nach dem Abschluss der Schulzeit in einer Autosattlerei sein Handwerk.

Von der DDR in die Bundesrepublik

Im Jahr 1985 siedelten die Eltern mit dem 18-Jährigen aus der DDR in die Bundesrepublik über, wobei sie auch ein Ferienhaus in Prerow zurücklassen mussten. Aufgrund der häufigen Ostseeferien während seiner Kindheit und Jugend sehnte sich Roy Mc Manus jedoch oft hierher zurück. Bis der Wunsch in Erfüllung gehen konnte, sollten aber mehrere Jahrzehnte vergehen.

Nach zwei erfolglosen Jobstarts fand der junge Mann damals in einem Münchener Autohaus der Marke Mercedes-Benz eine berufliche Perspektive als Autosattler, die auch nach der Übernahme des Autohauses durch die Münchner Niederlassung des Konzerns erhalten blieb. Als Autosattler und späterer Kaufmännischer Mitarbeiter blieb er dem Unternehmen 33 Jahre lang treu.

Doch es lockte immer noch die vorpommersche Ostseeküste aus der Ferne. Hinzu kam der große Wunsch, sich in diesem Traumrevier dem Wassersport zu widmen.

Schon in den 1990er Jahren führten Urlaubsreisen mit dem Wohnmobil Mc Manus und seine Familie nach Prerow. Seine Frau sei für die Idee, das Ostseebad als neue Heimat zu wählen, sofort Feuer und Flamme gewesen. Das einstige Prerower Ferienhaus der Eltern stand zwar nicht mehr zur Verfügung, doch der Verkaufserlös aus dem eigenen Wohnhaus in der Nähe des Ammersees habe für den Erwerb einer gleichwertigen Immobilie in Prerow gereicht, erzählte der Handwerker.

Mit den Umzugsabsichten gingen auch Überlegungen über seinen zukünftigen Lebensunterhalt einher. „Zum Aufhören war es noch zu früh, und meine einstige Tätigkeit als Autosattler hatte mir so viel Spaß gemacht, dass sich die Frage eigentlich gar nicht stellte.“

Weil Roy Mc Manus auch mit der Anschaffung eines Motorbootes nicht lange zögerte, wurde er Servicekunde bei Boote-Lingrön. Eher zufällig kam er im Gespräch mit dem Bootshändler, dessen fachlicher Meinung er großen Wert beimisst, auf die Geschäftsidee einer Bootssattlerei zu sprechen. Olaf Lingrön bestärkte ihn in seiner Absicht und bot ihm die Geschäftsräume im Achteck zur Miete an. Die Einrichtung der Werkstatt und die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgten im vergangenen August bei noch laufenden Bauarbeiten.

Ein Teil der Aufträge kommt über das Internet

Seither hat der Bootssattler schon zahlreiche Aufträge zur Neuanfertigung von Bootspolstern und Motorradsitzen, aber auch zur Aufarbeitung erhaltenswerter Polstermöbel abgearbeitet. Neben professionellen Nähmaschinen – eine wird sogar mit Druckluft betrieben – stehen Stanzwerkzeuge, eine Ösenpresse, eine Knopfmaschine sowie einige Musterordner mit Stoff-, Leder- und Kunstlederproben zur Erfüllung der unterschiedlichsten Kundenwünsche zur Verfügung. Einen Teil seiner Aufträge – vor allem zur Erneuerung von Moped- und Motorradsitzen – erhält Roy Mc Manus über das Internet. Die raffinierten i-Tüpfelchen sind dann maschinell in das Leder gestickte Marken- oder Typenbezeichnungen, so zum Beispiel MZ, Simson oder Schwalbe.

Weil er sich in Bayern fast ausschließlich mit Autos und Oldtimern beschäftigt habe, stellten die Boote für ihn ein gewisses Neuland dar, räumte er ein.

Weil Boote wie motorisierte Zweiräder im Winterhalbjahr gewöhnlich ungenutzt bleiben, hätten viele Eigentümer die neue Gelegenheit zur Erneuerung der Sitze und Polster ergriffen. „Aus diesem Grund hatte ich im Winter ordentlich zu tun und bin nun gespannt, was das Sommerhalbjahr bringt – es ist ja mein erstes“, so der Bootssattler. Zu hoffen bleibt, dass ihm die Arbeit in seiner neuen Wunschheimat letztendlich auch ein wenig Zeit für seine Hobbys lässt: Motorboot, Angeln und drei Hunde.Mehr unter: www.sattlerei-barth.de

Von Volker Stephan