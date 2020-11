Mit gestohlenem Auto auf dem Deich bei Prerow erwischt

Prerow

Mit gestohlenem Auto und obendrei ohne Führerschein auf verbotener Strecke unterwegs: Gleich wegen mehrerer Straftaten wird gegen einen jungen Mann ermittelt, den die Polizei zwischen Prerow und Zingst stoppte.

Pkw in Schwedt gestohlen

Am Freitag gegen 3.45 Uhr stellten Polizeibeamte aus Barth zwischen Prerow und Zingst einen Hyundai fest, der verbotenerweise den Deich befuhr. Der Fahrzeugführer gab zunächst falsche Personalien an und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Pkw. Bei einer Abfrage zu den Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese in Stralsund entwendet wurden. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der Hyundai aus einem Autohaus in Schwedt gestohlen wurde.

In Stralsund getankt, aber nicht bezahlt

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugführers fanden die Beamten schließlich seinen Personalausweis. Es handelte sich um einen 19-Jährigen aus dem Bundesland Brandenburg. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der junge Mann nicht. Im Auto versteckt, fanden die Beamten die Kennzeichen, die für diesen Pkw Hyundai ausgegeben wurden. Außerdem wurde bekannt, dass der 19-Jährige am 30. Oktober gegen 3 Uhr in Stralsund mit dem Hyundai an einer Tankstelle in der Hansestadt tankte und anschließend davon fuhr, ohne zu bezahlen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen diverser Straftaten aufgenommen. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

