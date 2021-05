Mitmachaktion in Marlow: Ideen für neuen Spielplatz gesucht

Marlow

Gemeinsam mit dem Verein „Marlow26 – die Vielfalt gestalten“ sucht die evangelische Kirchengemeinde Marlow Ideen für einen neuen Spielplatz. Unter dem Motto: „Begegnungsräume für Kinder und Familien schaffen“ sollen gemeinsam Vorschläge für eine neue Gestaltung der brachliegenden Anlage „Kleine Teichstraße“ gesammelt werden. Oder vielmehr: Sollten.

Denn eigentlich waren Interessierte aufgerufen, sich am 8. Mai dort zu treffen und über die Gestaltung des Spielplatzes zu sprechen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieses Treffen allerdings verschoben. Als neuer Termin ist nun der 12. Juni ab 14.30 Uhr vorgesehen.

Vogelpark einzige Alternative

„Seit Längerem ist der ehemalige, sehr zentral gelegene Spielplatz „Kleine Teichstraße“ verfallen. Spielgeräte gibt es nicht mehr und die Nutzung für Kinder und Familien ist nicht mehr sinnvoll möglich“, sagt Peter Michalik, Diakon der evangelischen Kirchengemeinde Marlow. Alternative Angebote im nahen Umfeld würden fehlen. Familien seien gezwungen, die Spielplätze im Marlower Vogelpark zu nutzen. Doch hier muss Eintritt gezahlt werden. Das Beteiligungsprojekt der Kirchgemeinde und des Vereins Marlow26 soll die Situation ändern.

Architekt aus Rostock unterstützt Aktion

Die Ergebnisse der Mitmachaktion in Marlow sollen den Stadtvertretern zur weiteren Beratung für eine mögliche Umsetzung vorgestellt werden. „Es bleibt zu hoffen, dass am 12. Juni diese schöne Aktion tatsächlich starten kann“, so Peter Michalik.

Unterstützt wird die Aktion vom renommierten Garten- und Landschaftsarchitekten Dierk Evert aus Rostock und dem Bundesprogramm Partnerschaft für Demokratie. Evert hat bereits den Generationenspielplatz in Dierhagen Strand im Dünenwald gestaltet.

Von Robert Niemeyer