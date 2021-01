Ribnitz-Damgarten

Es ist sicherlich nicht die Neuerfindung des Rades. Aber vor allem sei es ein realistisches, machbares Konzept, hieß es vor wenigen Tagen von Roland Völcker anlässlich der Vorstellung des lange erwarteten Mobilitätskonzeptes für die Urlaubsregion rund um den Bodden.

Nicht nur der Vorsitzende des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst hofft, dass sich mit der Umsetzung der festgehaltenen Maßnahmen das alljährliche, sommerliche Verkehrschaos in den Griff bekommen lässt. Doch noch sind einige offene Fragen zu beantworten.

Schritt in die richtige Richtung

Grundsätzlich sei das Anfang der Woche vorgestellte Konzept ein „großer Schritt in die richtige Richtung“, meint Ribnitz-Damgartens Tourismusmanagerin Silke Kunz. Die Bernsteinstadt spielt eine zentrale Rolle in dem Maßnahmenplan, vor allem als Übergangsort von der Bahn zum Bus. Seit Jahren wird immer wieder die Anbindung der am Bahnhof Ribnitz West eintreffenden Züge an Busse der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen bemängelt. Die Anschlusssicherung und -optimierung an den beiden wichtigsten Bahnhöfen der Region – Barth und Ribnitz – ist eines der zentralen Elemente des Konzeptes.

„Das Konzept bedient die richtigen Handlungsfelder“, sagt Thomas Huth, Bürgermeister in Ribnitz-Damgarten. Quelle: privat

„Das Konzept bedient die richtigen Handlungsfelder“, sagt auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Wünschenswert sei, dass möglichst viele der festgehaltenen Maßnahmen realisiert werden. Andererseits müssten diese jedoch auch bezahlbar sein.

Die Hoffnung ist, dass auch die Einheimischen stärker vom ÖPNV profitieren. Eine kürzere Taktung und Ausweitung des Fahrplans sei zwar ein Weg. Doch während die Urlauber mit der Gästekarte, die ab 2022 eingeführt werden soll, den ÖPNV dann kostenlos beziehungsweise kurkartenfinanziert nutzen können, fehlen in dem Konzept bislang konkrete Vorschläge, wie Busfahren aus finanzieller Sicht auch für Arbeitnehmer attraktiver werden kann. Gerade in Ribnitz-Damgarten, aber auch südlicher, etwa im Bereich Marlow, leben viele Menschen, die im Urlaubsgebiet auf der Halbinsel arbeiten.

Gerechte Finanzierung schwierig

„Es wäre begrüßenswert, wenn wir eine Finanzierung finden, mit der die Nutzung des ÖPNV auch für die Einwohner kostenlos oder zumindest kostengünstiger wird“, so Thomas Huth. Während der kostenlose ÖPNV für Urlauber über die anteilige Finanzierung über die Kurtaxe nachvollziehbar sei, sei es jedoch schwierig, die Finanzierung eines kostenlosen ÖPNV für Einheimische gerecht auf die Gemeinden in der Region zu verteilen.

„Das Konzept ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler. Allerdings müsse man auch der einheimischen Bevölkerung entgegenkommen, damit der ÖPNV auch für Pendler attraktiv wird. Neben günstigeren Fahrpreisen seien auch Spätbusse eine Idee, die saisonal eingesetzt werden könnten, um Arbeitnehmer nach Feierabend nach Hause zu bringen.

„Es ist wichtig, dass sich alle in der Region mit dem Konzept identifizieren“, Norbert Schöler, Bürgermeister von Marlow. Quelle: Privat

Dass auch das Recknitztal beziehungsweise Marlow in das Konzept eingebunden ist, sei zu begrüßen. „Es ist wichtig, dass sich alle in der Region damit identifizieren“, so Schöler. Ein Punkt des Maßnahmenplans sieht eine bessere Anbindung des Marlower Vogelparks vor – vor allem durch kürzere Umsteigezeiten am Ribnitzer Bahnhof. Drei Hinfahrten am Vormittag von Zingst über Prerow, Ahrenshoop und Ribnitz nach Marlow sowie am Nachmittag drei Rückfahrten sollen Urlauber dazu bewegen, mit dem Bus statt dem Auto den Vogelpark zu besuchen. Es sei laut Norbert Schöler zwar unrealistisch, dass tatsächlich Gäste von Zingst oder Prerow mit dem Bus in die Grüne Stadt fahren. Von Zingst aus würde die Bustour fast zweieinhalb Stunden dauern. „Aber zumindest ab Ahrenshoop ist es interessant“, so Schöler.

Vogelparkticket kaum genutzt

Dass die Nutzung des Busses in Richtung Grüne Stadt ausbaufähig ist, bestätigt Matthias Haase, Chef des Vogelparks. Obwohl es ein spezielles Vogelpark-Busticket mit Busfahrt zum und Eintritt in den Zoo gibt, würde laut Haases Schätzung gerade einmal ein Prozent der Vogelparkgäste mit dem Bus anreisen. „Die meisten kommen mit dem Auto“, so Haase. Doch wenn es gelänge, mehr Menschen von vorneherein ohne Auto auf die Halbinsel zu bringen, würde allein schon dadurch der Bedarf und die Nutzung des ÖPNV in Richtung Vogelpark zunehmen.

Klar sei laut Norbert Schöler, dass das nun vorgestellte Konzept auch der Beginn eines Prozesses ist. In den kommenden Jahren müssten die Maßnahmen immer wieder geprüft und angepasst werden. Das sehen auch die Macher des Konzeptes so. Mit Inbetriebnahme der Darßbahn sollen die Maßnahmen überarbeitet werden.

Doch auch weitere Entwicklungen müssen bedacht werden, wie beispielsweise der Bau des Bernsteinressorts auf der Halbinsel Pütnitz. Investor Center Parcs rechnet hier mit rund 600 000 Übernachtungen pro Jahr. „Hier kommen neue Bedarfe auf uns zu“, sagt Silke Kunz. Zuletzt sei diese künftige Entwicklung in den Gesprächen auch behandelt worden. Im Nahverkehrsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen, der in diesem Jahr überarbeitet und beschlossen werden soll, werde die Entwicklung laut Kunz berücksichtigt. Ein zentraler Aspekt des Konzeptes auf der Halbinsel ist dabei der Transport der Resortgäste über den Bodden.

Von Robert Niemeyer